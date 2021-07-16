機場搬運工人改列輸入相關個案　將要求機場員工強制檢測兩次

衞生署衞生防護中心今天（16日）公布，根據最新流行病學資料及基因排序結果，第11952宗個案（機埸搬運工人）的分類由源頭不明本地個案，改為與輸入個案有流行病學關連。

中心表示，檢視了機場停機坪飛機服務的運作後，已向機管局和相關的飛機服務代理提供感染控制建議，包括更改運作安排以避免本地工人與非本地機組人員接觸、工作時穿上合適的保護裝備等。中心亦會向以機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點的所有機場員工發出兩次的強制檢測公告，相關人士即使已完成新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。



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衞生防護中心表示，根據個案11 952（50歲男子）早前的基因分析，與其他四宗來自俄羅斯的輸入個案基因組有關，包括個案11 947、11 887、11 926及11 938。根據中心的流行病學調查，個案11 952於香港國際機場擔任搬運工作，就他於潛伏期間曾處理的航班中，曾發現一宗確診個案11 947，涉及一名於7月6日經航班RL9933由莫斯科抵港的機組人員。雖然個案11 952與個案11 947並無直接接觸，但他曾身處該機艙工作數小時，其間數名沒有下機的機組人員亦一直逗留機艙內。中心認為個案11 952很可能在7月6日被航班RL9933中已感染新冠肺炎的機組人員傳染，遂於今日將個案11 952的分類由源頭不明本地個案修正為與輸入個案有流行病學關連。

經修正個案分類後，過去14天（7月2日至15日）累計報告28宗個案，包括26宗輸入個案以及兩宗與輸入個案有流行病學關連的個案。

衞生防護中心檢視了機場停機坪飛機服務的運作，並向機管局和相關的飛機服務代理提供感染控制建議。 （資料圖片／羅國輝攝）

鑑於以上的流行病學調查結果，衞生防護中心於7月14日與香港機場管理局及勞工處到個案11 952曾於機場工作的地點實地視察。在實地視察中，中心亦檢視了機場停機坪飛機服務的運作，並向機管局和相關的飛機服務代理提供感染控制建議，包括更改運作安排以避免本地工人與非本地機組人員接觸、工作時穿上合適的保護裝備，以及於機艙內工作時嚴格遵守佩戴口罩和保持手部衞生的規定。

中心表示，政府鼓勵機場員工完成接種新冠疫苗，同時會向以機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點的所有機場員工發出強制檢測公告，相關人士即使已完成新冠疫苗接種，亦須依照以下時間表接受強制檢測：

1. 2021年7月18至24日期間於機場工作：





- 7月12日已發出強制檢測公告，檢測限期為7月17日





- 受檢人士若在7月10至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定





2. 2021年7月25至31日期間於機場工作：





- 強制檢測公告將於7月19日發出，檢測限期為7月24日





- 不接受先前進行的檢測







3. 2021年8月1至7日期間於機場工作：



- 強制檢測公告將於7月26日發出，檢測限期為7月31日



- 不接受先前進行的檢測

