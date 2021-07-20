DSE 2021｜重考生兩遇世紀疫症抱護士夢：學識面對、唔係埋怨

2021 中學文憑試（DSE）將於明日（21日）放榜，過去一年半新冠肺炎疫情顛覆港人生活，近兩屆DSE被迫變動、口試取消，考生隨時面對考試延期、強制檢疫，亦人因「封區」而遲到甚至缺席考試。

現年19歲的陳凱盈，因2020年DSE成績未如理想，今年再戰四科主科。她接受《香港01》訪問，回顧兩年在世紀疫症下應考公開試的心路歷程。

放榜在即，她形容兩年來變數不斷，心情持續忐忑，「大家都面對緊，無得話邊代好彩，邊代唔好彩，遇到疫情係不幸，但應該要學識面對，唔係埋怨點解係我撞中！」打三份兼職的她，亦不忘休假，相約學習小組朋友到酒店Staycation放鬆心情，再一起面對放榜。



兩次公開試都受世紀疫症影響，陳凱盈認為「遇到疫情係不幸」，但應該要學識面對。（何家達攝）

2020年1月23日香港出現兩宗內地輸入確診，新冠肺炎疫情同年2月開始在港爆發，2020年DSE兩度延期，考試安排及範圍被調整，語文科口試被取消。現年19歲的陳凱盈，是2020年考生，因成績未如理想，決定自修重考，今年再戰，成為兩度遇上世紀疫症的考生。

陳凱盈是2020年應屆考生，因成績未如理想，決定自修重考，今年再戰，成為兩度遇上世紀疫症的考生。（何家達攝）

模擬試對卷要用Zoom進行

陳凱盈形容，2020年疫情突襲，學校及考生在毫無準備下須停課，「好多科都未考Mock（模擬試），完全唔知咩事，對卷都係Zoom，無得面對面問老師。」文憑試兩度延期，她形容每日都在擔憂中渡過，無法一鼓作氣備試，「一再延遲，無咗衝刺嘅心情，有啲迆（hea）同放迆（Pea）」；最終成績未如理想，只獲13分，她直言「唔甘心」，考慮到須自食其力賺取生活費，故決定自修，重考四科主科。

疫下找地方溫習成最大難題

「留家抗疫」被迫成為日常，惟香港寸金尺土，擠迫住屋環境難集中精神溫習。陳凱盈說，口試非她所長，相信取消對她整體成績沒太大影響，反而最大困難是疫下公共場所停開，自修生難覓安靜地方溫習；至今年政府公共圖書館自修室重開，亦須加強消毒清潔、限入座率不可過半。

溫書方面最大問題係屋企比較嘈同有鬧交聲，關房門、用耳筒塞住都聽到......疫情下迫住留係屋企溫書，出面自修室無開，coffee shop、快餐店都唔太方便又嘈，人來人往都幾影響。 自修重考DSE的陳凱盈

上網參加大專生免費學習小組

陳凱盈坦言，自修年的壓力之一，是憂自修室有人確診須「檢疫」，惟考慮到家中5人同住，難集中精神，加上「出去溫書見到其他人努力，動力都會大啲」，故今屆亦盡量調整兼職時間表，到自修生溫習。

除了沒安靜環境溫習，欠老師支援亦是自修生難題之一。凱盈說，自覺成年後不應依賴家人，衡量三份兼職收入及生活所需後，未有補習，但在網上找到免費學習小組，她感謝一班大專生免費指導，亦有一班考生共同進退。

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大家都面對緊，無得話邊代好彩，邊代唔好彩，遇到疫情係不幸，但應該要學識面對，唔係埋怨點解係我撞中！ 自修重考DSE的陳凱盈

雖然上年成績不理想，但陳凱盈說，感恩有自修年的空間，讓她探尋路向，現選定公開大學護理系為首志願：「用咗一年時間重整，一邊返兼職，一邊了解自己適合咩工作，最後揀咗護士行業發展。」

放榜在即，今年考評局首度試用短訊放榜，凱盈說，去年學校電子發放成績，再安排學生分批回校領成績單，未有機會與朋友見面分享心情，故今年已相約學習小組的朋友，放榜前到酒店Staycation放鬆心情，再一起面對放榜。

陳凱盈說，自修年「一邊返兼職，一邊了解自己適合咩工作」，決定將公開大學護理系放在首志願。（何家達攝）

青協：疫下自修生易感孤獨 可做手作、郊遊散心

青協「DSE 2777 1112」DSE放榜支援服務，由6月至本月8日共接獲1,855宗求助。青年工作幹事兼註冊社工藍尹彤說，疫下不少考生感孤獨，自修生情況尤其明顯，相估是因疫下親友少見面，同屆朋友大多已升學或進入職場，自修生難找人傾訴重考壓力，易感孤身作戰，部份人放榜前出現緊張情緒，甚至失眠、飲食失調等。

藍尹彤建議考生安排感興趣的活動分散注意力，如做帶氧運動、手作或郊遊等，萬一成績不如預期，考生亦毋須單獨面對，可諮詢家人、老師、社工或朋友建議，報讀副學士、高級文憑或自資學士課程等。

青協「DSE 2777 1112」計劃由即日至本月23日，由上午10時至凌晨2時提供服務，方便考生或家長求助（Whatsapp：6277 8899、輔導專線電話：2777 1112）。