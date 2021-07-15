DSE 2021｜青協調查：七成半受訪考生稱上課模式轉變感困擾

中學文憑試下周三放榜，青協今日公布升學規劃調查結果，發現逾七成半受訪考生認為過去兩年備試期間，對「上課模式不斷轉變」感到最困擾；有接近一半考生則指，放榜壓力達7至10分的最高水平，比例較去年約五成二稍為減少。青協表示，面對疫情反覆的陰霾，調查反映不少考生顯得無奈，對前景感到徬徨不安及欠缺方向。



中學文憑試下周三放榜，青協今日公布升學規劃調查結果，發現逾七成半受訪考生認為過去兩年備試期間，對「上課模式不斷轉變」感到最困擾。（資料圖片）

約六成考生認為停課影響文憑試表現

青協於今年6月22日至7月12日，以網上問卷成功訪問569名應屆文憑試考生。調查結果又顯示，逾七成考生（70.5%）認為「自己的期望」會影響自己在文憑試的表現，其次為「因停課關係令課堂進度受影響」（60.3%）及「疫情的變化」（44.5%）。

另外，調查結果顯示，67.8%考生以大學學位為升學目標。如未能於聯招獲派心儀科目，53.4%考生會考慮報讀自資副學位課程，選擇海外升學（26%）及重讀或自修（28.5%）的考生比例較去年輕微上升。

青協總監徐小曼指，應屆考生明顯受疫情持續影響其應試信心及表現。（資料圖片）

青協：疫情反覆令考生感無奈 對前景感徬徨

青協總監徐小曼指，應屆考生明顯受疫情持續影響其應試信心及表現，加上以網課及實體課混合形式上課、考測、補課等，對考生情緒、耐力、專注力的極大考驗。面對疫情反覆的陰霾，不少考生顯得無奈，對前景感到徬徨不安及欠缺方向。

徐小曼續指，今年有14.6%受訪考生以升讀碩士、博士為目標，比例較去年8.5%為多，加上不少考生計劃赴外地升學，數據反映考生的心態有所改變，會考慮進修更高的學歷或擴大升學的選擇範圍，而非局限自己於眼前的「安舒區」。她建議考生要認清自己的志趣、能力和對未來的抱負，放遠目光，選擇能發揮所長的學科，以應對未來發展的挑戰。