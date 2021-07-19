DSE放榜｜明愛專上學院物理治療課程獎學金　5科達22分首年免學費

DSE中學文憑試本周三（21日）放榜，明愛專上學院及明愛白英奇專業學校今年及共提供2,000個課程學額，當中明愛專上學院健康科學院今年獲「郭謝碧蓉基金」捐助，為物理治療榮譽學士提供特別獎學金。



應屆DSE考生最佳五科成績考獲積點22分或以上，首年學費將全數豁免。健康科學院院長陳磊石指，今年收生名額為50個，現時大學聯合招生辦法（JUPAS）及非聯招申請已合共有近2,000人報讀，即約每40人爭一個學額。



獎學金相當於77550元 名額25個

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校今年及共提供2,000個學額，當中明愛專上學院健康科學院今年獲「郭謝碧蓉基金」捐助，為物理治療榮譽學士提供特別獎學金。基金將於今個學年開始，為期四年，以每年捐贈200萬、合共800萬的形式，資助合資格的物理治療榮譽學士一年級學生。

考生在最佳五科成績考獲積點22分或以上，並於新學年入讀物理治療榮譽學士一年級，首年學費將全數豁免。健康科學院院長陳磊石指，課程第一年學費為154,350元，合資格的學生在扣除政府資助後，剩餘的77,550元學費將由獎學金全數資助，初步預計獎學金名額為25個。除了入學獎學金外，學院已預留部分捐款，協助經濟上有困難的同學，以及在學期期間表現優異的同學。

學額50個 暫40人爭一席

明愛專上學院於上個學年開辦物理治療榮譽學士課程，陳磊石提到，課程今年首次被納入政府「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），收生名額為50個，現時大學聯招（JUPAS）及非聯招申請已合共有近2,000人，即約每40人爭一個學額。

他續指，學院早前已與部分將課程在聯招Band A位置的同學進行面試。他提醒學生若有興趣入讀課程，可視乎成績，於文憑試放榜後更改聯招排位，校方會為這批學生安排面試，但在放榜當日就不設即場報名。

林皓培（左）及蔡曜丞（右）為一年級生，日後亦有意投身物理治療行業。（曾凱欣攝）

政府推算，未來十年物理治療師人手將會出現短缺。實務教授、課程主任梁兆麟指，校方希望培育相關人才，「（物理治療實驗室）做到仿真度極高，臨床上有好大作用，比學生喺學校學到醫院嘅設備」。學生在畢業前需要進行6次、共1,050小時的臨床實習。

學生：助事業多元化發展

物理治療榮譽學士的一年級生、24歲的林皓培分享時提到，兩年前在其他院校完成有關運動治療的學士課程，並在診所從事相關工作；其後留意到明愛專上學院開設新學科，認為課程具吸引力，畢業後可獲相關資格，助事業多元化發展，因此決定再進修，一邊工作一邊攻讀課程。32歲的蔡曜丞大學畢業後開始創業的他，因為家人年老患有痛症，令他開始有攻讀物理治療課程的打算，因此於去年決定再進修，入讀物理治療榮譽學士課程一年級。他提到，選擇課程時「睇過哂其他院校，發現明愛投放好多資源喺儀器上」，有利他學習，亦期望日後完成課程後可以投身相關工作。