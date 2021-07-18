疫苗抽獎｜廠商會送100萬免找數簽帳額　5個步驟完成登記

中華廠商聯合會「有種．有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎於今早 (18日）9時開始可供登記，已在港打疫苗的市民，須以手機登入「e健行」系統登記參加。注意開設帳戶需要掃瞄「針卡」的二維碼，登記人名稱亦要與「針卡」名稱相同，大約五個程序即完成，今早未有出現網絡擠塞。



中華廠商聯合會「有種有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎於今早九時開始。（資料圖片)

香港中華廠商聯合會推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃（或輸入https://www.cma.org.hk/tc/），首輪大抽獎於7月18日（星期日）上午9時起接受報名，市民可於8月16日下午6時前，經「e健行」系統（或輸入https://m.myehealthpass.com）登記參加。

首輪抽獎日期為8月30日。次輪由8月19日起至9月18日接受登記，並於9月29日「揭盅」。

兩輪抽獎各有一個大獎，2名幸運兒各可獨得100萬元免找數簽帳額，當中首輪只有一個獎，幸運兒可獲由陳永棋/陳瑞球慈善基金送出100萬元的免找數簽帳額；在第二輪免找數簽帳額則有五份，包括兩份10萬元，以及30萬、70萬及100份各一份，其他獎品更包括Serena電氣化七人車一部。

▼廠商會「有種有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎禮品▼



報名用手機輸入網址 掃「針卡」二維碼核實資料

報名大抽獎過程簡單，市民只須用手機登入「e健行」系統，選擇「註冊」，再按指示掃瞄報名人的針卡，讀取疫苗接種編號及接種疫苗劑數，之後進入註冊頁面，填寫電郵、手機號碼、疫苗紀錄持有人姓名、設定密碼，再點選同意條款便可完成，當中登記人名稱須與「針卡」名稱相同。

已登記參加首輪抽獎的市民將自動進入終極大抽獎，毋須再次登記。如參加者中獎，將獲電郵收到通知，或可在「e健行」查看結果。

▼7.18實測報名過程▼



廠商會：只讀取接種編號及接種劑數 不索取身份證號碼

廠商會表示，「e健行」是一款用於2019冠狀病毒病健康數據管理的便捷平台，在保障私隱的前提下一站式選擇、註冊、登記使用「e健行」的第三方機構主辦的疫苗接種獎賞計劃；掃瞄政府疫苗接種報告二維碼，只會獲取登記人的疫苗接種編號及接種疫苗劑數，以便用於資格核實用途，而不會索取身份證號碼等信息。每一張參考編號只能成功登記「e健行」一次，重複登記將不會被接納。