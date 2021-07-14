疫苗抽獎｜會展送值50萬獎品　大獎單人全年免費任食薈景自助晚餐

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】商界響應疫苗接種的抽獎不斷，香港會議展覽中心（管理）有限公司今日（14日）宣佈，將送出合共33份獎品，總值超過港幣50萬元。大獎為單人全年免費任食香港會議展覽中心薈景自助晚餐，名額3個。二獎為港幣1,000元香港會議展覽中心中庭晚餐禮券，名額30個。



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香港會議展覽中心（管理）有限公司將送出合共33份獎品。大獎為單人全年免費任食香港會議展覽中心薈景自助晚餐，名額3個。（會展提供圖片）

須8月底前完成接種兩劑新冠疫苗

參加者必須符合以下條件，方可參加抽獎，包括於2021年8月31日或之前已年滿18歲；持有有效香港身份證的香港居民；於2021年8月31日或之前在香港完成接種兩劑新冠疫苗。有意及合資格參加人士登入抽獎網站填寫電子登記表格。截止登記日期為2021年8月31日。

抽獎將於2021年9月9日以隨機方式進行。會展管理公司將於抽獎日期後三個工作天內，以電話及電郵通知得獎者。得獎名單將在抽獎網站公布，並於2021年9月16日於英文虎報及星島日報刊登。得獎者領獎時必須出示其香港身份證正本、獲獎通知電郵及相關疫苗接種證明，以供工作人員核實獲獎資格。

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