本港疫苗接種率達4成，經民聯宣布送出15,000張MCL電影禮券，給予已接種至少一劑新冠疫苗的人士，並鼓勵其他市民盡快接種疫苗。登記取得電影禮券的網頁將會於7月20日上午11時開放網頁，採取先到先得的形式。



登記將在專屬網頁進行，每名參加者只限登記一次，限15,000名，每人最多可領一張，而MCL電影禮券只限觀看2D電影，有效使用期為2022年8月31日，可在MCL院線下任何戲院使用。

成功登記領票的市民，可以在8月1日至8月31日中午12時至下午9時，到其中4間戲院領取電影禮券，包括尖沙咀K11 Art House、九龍塘Festival Grand Cinema、銅鑼灣皇室戲院、九龍灣MCL德福戲院領取。領取禮券時，亦要親自出現，並展示確認頁面或電郵，並攜同身份證正本、疫苗接種記錄正本核實。

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