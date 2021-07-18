七一刺警案｜蕭澤頤警告再向疑兇獻花人士　不排除警員到家蒐證

港大學生會評議會早前通過「感激」七一刺警案自戕身亡的疑兇，政府官員狠批，警方國安處上周五（16日）到港大校園蒐證。新任警務處處長蕭澤頤今早（18日）出席無綫節目《講清講楚》時指，相關動議有可能違反《國安法》27條宣揚恐怖主義罪，正調查其意圖。被問到曾上街獻花悼念疑兇的市民是否同樣須蒐證，他指，不排除可能性，但要視乎個案而定，市民除獻花之外，有否涉及其他行為，例如煽動的言語及行為、涉影響公共安全的行為等。



新任警務處處長蕭澤頤今早出席無綫節目《講清講楚》時指，市民感謝兇徒犧牲，無疑是美化及宣揚「無形中」的恐怖主義行為。（資料圖片)

指港大生感謝「兇徒」或犯兩罪

警務處處長蕭澤頤在節目上表示，港大「一群學生」透過議案感謝「兇徒」為香港犧牲，某程度等同認同或美化「兇徒」行為，絕對有可能違反《國安法》27條宣揚恐怖主義罪；如行為令香港不同群體產生敵視，則會涉及煽惑罪。

蕭澤頤指，警方基於評議會議案作出進一步調查及蒐證，被問到需要搜集什麼證據，他未有正面回應，僅稱要調查行為背後的意圖及目的。

▼7月16日 警方國安處人員進入港大校園蒐證情況▼



+ 10

▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼



蕭澤頤續指，市民感謝兇徒犧牲，無疑是美化及宣揚「無形中」的恐怖主義行為，但會否觸犯《國安法》第27條，則要視乎背後意圖及目的，是否涉及恐怖主義行為，強調聯合國條例有清晰。至於市民感謝兇徒、獻花，警方是否同樣須蒐證，他指不排除可能性，但要視乎個案而定，市民除獻花之外，有否涉及其他行為，例如煽動的言語及行為、涉影響公共安全的行為等。

全民都要參與反恐演習模式 納入港鐵、商場

七一刺警案被警方定性為弧狼式襲擊，但反修例事件期間，曾出現警員被插頸案等，均未有相關定性。蕭澤頤稱，難以將個案類比，強調疑兇主要受失實報道影響，尚要調查目的、背後涉及的同黨等。他指，本港恐襲威脅級別維持中度，主要考慮市民生命安全影響，暫無具體情報顯示港成為受襲的目標，但會改變反恐演習模式，除警隊及其他紀律部隊外，全民都要參與，舉例是港鐵、商場、酒店。他指，近日警方在油塘一個商場進行反恐演習，指示員工責任。他未有透露反恐演習次數，但希望能夠「多做一啲」，以增強公眾警覺性及守法意識。

就住改善警民關係方面，有好多嘢要做，特別係假新聞、假消息方面。其實過去兩年，有好多假新聞、假消息，係荼毒咗好多人，令到好多人敵對政府，或者敵對警察，事實上整場黑暴，除咗係謊言共同體外，其實係一個世紀大騙案，呢個騙案係涉及好多人受害。 蕭澤頤

蕭澤頤專訪｜遊行集會須符國家安全 已設工作小組應對回歸25周年

蕭澤頤專訪｜狠批港大學生會哀悼刺警疑兇：道歉最多當求情

+ 3

指反修例事件是「世紀大騙案」

蕭澤頤上任時稱，不認同現時警民關係撕裂的說法，他澄清，是不認同全港大部分市民與警方有撕裂的關係，又形容有部分市民經歷反修例後更支持警隊，只是當時不敢譴責暴力。他不否認仍有人與警方敵對 ，指過去兩年好多人受假新聞及假消息荼毒好多人，以致敵對政府及警隊，又批評反修例事件是「謊言共同體」、「世紀大騙案」。至於日後如何改警民關係，他指非單靠警隊可做到，但警方會不斷檢討，亦會時刻自強不息，繼續專業處理工作。