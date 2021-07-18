蕭澤頤專訪｜狠批港大學生會哀悼刺警疑兇：道歉最多當求情

七一銅鑼灣刺警案疑兇自戕身亡後，焦點落在某些人的「悼念」行為，引起爭議。警務處處長蕭澤頤接受《香港01》專訪，指任何宣揚或煽動恐怖主義活動都受國安法規管，認為悼念背後某程度屬「美化」及「煽動」暴力。坊間爭論是否出於感嘆悲劇的悼念也不容許，蕭澤頤表明須檢視悼念「意圖」，強調「會依法辦事。」

對於港大學生會評議會早前向施襲者表達「深切哀悼」及「感激犠牲」，遭各方譴責後，幹事會已公開道歉並全體請辭，現被立案調查，蕭澤頤直斥「犯法就係犯法」、「道歉最多當作求情，唔好諗住可能無罪」。

反修例風波已兩年，蕭澤頤認為警民關係有改善，但關注一些「敵視」及「仇恨」可能轉向網絡或地下化，已設專隊巡視社交平台打擊「仇警言論」，不排除更多人被捕，並增派便衣警員巡邏街頭。

（專訪二之一）



延伸閱讀：蕭澤頤專訪｜遊行集會須符國家安全 已設工作小組應對回歸25周年

警務處處長蕭澤頤認為，青少年守法意識薄弱問題仍待改善，是他未來最關心的工作之一。（區嘉樂攝）

+ 3

必檢視悼念「意圖」 質疑某程度宣揚恐怖主義

政府及警力多次嚴厲譴責刺警案後的民間悼念是「鼓吹暴力」，坊間爭議如何判斷及區分悼念意圖，警務處處長蕭澤頤指在《港區國安法》下，任何宣揚恐怖主義，或煽動實施恐怖活動都受規管。是否出於感嘆一場悲劇、慰問遺屬的悼念都不容存在，蕭澤頤認為，「有啲人悼念嘅行為，某程度上背後目的係希望煽動做違法行為、美化暴力，一件咁兇殘嘅事你去悼念，某程度上係咪宣揚緊恐怖主義活動？呢樣嘢一定會去睇。」他強調，「如證明到當中有呢個意圖，會依法辦事。」

▼7月16日 警方國安處人員進入港大校園蒐證情況▼



+ 10

強調犯法就係犯法：唔好諗道歉可能會無罪

港大學生會早前被譴責後，撤回「哀悼」動議，並召記者會向公眾道歉，全體成員辭職。身兼港大校監的特首林鄭月娥早前表明如有需要可交由警方跟進，警方國安處已接手調查，上周五（16日）派員到會址搜查。被問到學生已道歉會否接受，蕭澤頤力斥「犯法就係犯法」，所有人犯法都要承擔法律後果，年輕人亦不例外，「道歉最多係求情理由，做任何可能違法嘅事之前都要諗後果，唔好諗住做完之後出嚟道歉可能會無罪。」

▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼



香港大學學生會道歉信 昨日，香港大學學生會評議會（下稱評議會）通過有關悼念梁健輝先生的議案，其中內容嚴重不當。作為服務港大同學的學生組織，學生會無意鼓勵任何非法行為。評議會意識到事件的嚴重性，為大學與社會帶來影響，並對此深感抱歉。學生會將謹言慎行，繼續肩負對學生、學校以及社會的責任。 為表歉意，評議會僅此撤回上述議案。學生會幹事會將立刻辭職，我代表幹事會向同學致以最深的歉意。 港大學生會7.9發表聲明

+ 3

設專隊留意網絡打擊仇警言論

過去一年，反修例示威幾近絕跡，但有意見認為仇恨只是由街頭轉向網絡，從未化解。蕭澤頤承認，社會上仍有人敵視警察，在網上發放仇警言論，警方就此已設立專責隊伍，每日留意各社交媒體，「你夠膽去做，我哋一定果斷執法，唯一唔希望被拘捕，就係唔好去做。」他指警方近日已就涉嫌煽動殺警、仇警、向警察建築物縱火等網上言論作出拘捕，暫有4宗案件，明言必定果斷執法，不排除更多人被捕。

增派便衣警巡邏預防

蕭澤頤續指，不排除有組織轉趨地下化，「蠢蠢欲動驅使市民參與違法行為」，警方會擴大情報網，加強高姿態巡邏，並投放更多便裝警員巡邏街頭，以留意有否可疑人士有企圖違法舉動；並強化反恐演練和宣傳教育，警方已推出舉報熱線，及網上舉報系統，「如發現身邊人開始有『自我激化』，我好鼓勵市民盡快通知警方。」

▼反恐特勤隊及便裝人員高調巡邏▼



+ 3

鼓勵市民舉報可疑身邊人

被問到強化舉報政策，會否因此削弱社會上人與人之間的信任？蕭澤頤指，希望市民思考一個問題，「當發覺身邊人可能自我激化，如果唔做防範或通知警方，佢都有可能係受害人，大家係咪要反思咗個後果，先諗人與人之間信任？」那麼何時才能停止「猜疑」？蕭澤頤認為難以預計社會關係何時重建，但認為有改善，「警隊亦得到愈來愈多人支持，不少人嫌棄暴力，相信有賴各界努力，才能令社會回復繁榮穩定，消除分裂，改善關係。」

斥「有法律背景人士」荼毒青年成「爛頭卒」

蕭澤頤指青少年守法意識問題是他未來最關心的工作之一。他又不點名批評過去兩年，「好多人鼓動同煽動，一啲係有法律背景嘅人、一啲議員」，又指「有區議員話藏有大麻係無問題，呢啲訊息係荼毒青年」。他稱曾接觸過部份在囚青年，「佢哋受假消息同假新聞影響，喺獄中好多都好後悔，覺得係咪被人利用咗。」

蕭澤頤特別提到，14名被捕的「光城者」成員中，有9人只是中學生，「究竟背後推動嘅係乜嘢人？佢哋有無帶自己小朋友出嚟做同一樣嘢？細心諗一諗，其實係做咗人地嘅棋子、爛頭卒。」他指不止警隊的工作，望學校、教師及家長為下一代着想，「要夠膽話畀年輕人聽呢啲係唔啱，如果你擔憂會唔會造成爭拗，反而害咗年輕人，所以要齊心協力，先會有改變，否則對下一代唔會有好處。」