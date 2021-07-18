蕭澤頤專訪｜遊行集會須符國家安全　已設工作小組應對回歸25周年

警務處處長蕭澤頤上任近一個月，接受《香港01》專訪。本港未來將有三場選舉，是他上任的首要任務，他透露會加強情報蒐集，明年將是香港回歸25周年，今年初已成立督導委員會及八個工作小組，涵蓋行動、裝備等。對於外國制裁香港警察拒售裝備武器，蕭澤頤表明現已引入國產裝備，絕不比西方遜色。

自國安法實施以來，社會關注「不滿施政」為主題的遊行能否繼續舉行，蕭澤頤認同香港是「示威之都」，但就每一宗申請必須檢視三大因素，包括國家安全，「以和平始暴力終」已經是影響國家安全，並須檢視「不滿施政」有否涉及「顛覆政府施政」，至於去年起多場遊行申請因疫情被落閘，會否因應疫苗接種率鬆綁，他強調須個別審視每宗申請。

（專訪二之二）



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警務處處長蕭澤頤上任近一個月，接受《香港01》專訪。（區嘉樂攝）

本港自去年起多場年度大型遊行均以疫情為由被禁止，包括六四集會、七一遊行。被問到未來是否仍能舉行遊行集會，蕭澤頤首先指出《基本法》賦予市民自由表達的權利，不過多年來都會就每一宗申請檢視三大因素，「第一國家安全、第二公共秩序安全、同他人權利及自由。」

反修例前4年百分百批遊行申請

他尤其詳述「他人權利及自由」，「係講緊其他人能夠安穩地生活嘅自由。」他續斥反修例示威影響好多市民「無得出街、出唔到街、唔能夠好安心咁出街」。他回顧由2015年起四年間至2019年6月前，有逾3,100宗須通知公眾遊行申請，百分百獲發不反對通知書，「大家有無諗過點解呢？香港被視為『示威之都』，全世界都知。」他認為無論對政府及警方有何不滿，應循合法途徑表達及改變，「當用到暴力，呢啲就係歪理。」

涉「暴力」已屬影響國家安全

就「國家安全」的基準，蕭澤頤表示，「當中好多因素係有機會影響國家安全，好簡單地講，過去幾年，明顯睇得到好多係以和平示威為名，但實際好多示威之後暴力事件隨之而發生，呢啲全部好多都係影響緊國家安全。」那麼警隊目前的環境評估，是否仍處於憂慮出現「暴力」階段？蕭澤頤不認同「憂慮」字眼，「我哋係唔會憂慮或者擔心乜嘢，如果有人出嚟去犯法，我哋一定能夠去處理。只不過每一宗申請，要個別評估，確保無人走出嚟破壞。」

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須檢視「不滿施政」有否涉及「顛覆」

以往七一遊行都以「不滿施政」為主題，各界疑慮針對施政的遊行又會否牴觸「國家安全」，他認為，「要睇一睇你所謂『針對施政』，係邊一方面，係咪有可能係想『顛覆政府施政』，每一宗申請、每一單案，我哋都要個別去睇，好難一概而論話畀你聽邊啲係，邊啲一定唔係。」

疫苗接種率非單一考慮因素

有學者指遊行示威是公眾宣洩不滿的有效途徑，蕭澤頤表示，2019年6月至12月的須通知公共遊行及集會申請，都有逾91%獲批不反對通知書，去年上半年發出次數「確實有下降」，他解釋「特別係基於疫情關係」。

現時本港疫苗接種率穩步提升，警隊會否諮詢專家意見，防疫屏障達至哪個水平，遊行集會申請可重開「綠燈」，蕭澤頤回應說：「不能夠只去睇接種率去到幾多成。」他強調必考慮他開首所提及的三大因素，並須個別檢視每宗申請。

▼2018年七一遊行▼



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三場選舉順行舉行成首要任務 加強情報蒐集

本港未來將有三場選舉（選委會、立法會及特首選舉），蕭澤頤上任之際便明言是重點任務，他透露，每逢香港大事件，都會因應背景性質等作獨立風險評估，從而制定行動細節，預告「如風險評估會有暴力事件，一定會嚴陣以待」。目前階段會加強情報蒐集，「若果發現有人嘗試透過選舉做違法行為，包括線上、線下，一定會盡快執法，務求令到三場選舉能夠喺安全同穩定情況底下舉行。」

為回歸25周年成立督導委員會

明年是香港回歸25周年，警方會怎樣評估風險？蕭澤頤表示，今年初已開展準備工作，包括成立由副處長（行動）主持的督導委員會，另外亦已組成八個工作小組，涵蓋人事安排、交通、行動、裝備等，「希望到時妥妥當當，確保25周年回歸典禮順行安全舉行。」

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警隊引入國產裝備 稱是「堅強後盾」

對於外國制裁香港警隊，拒售裝備及武器，蕭澤頤認為影響不大，因除了西方國家，警隊還有與不同國家聯繫裝備事宜，並指出內地現時已是警隊裝備一大來源，「今時今日絕對不比其他西方國家遜色，甚至有啲裝備有過之而無不及，國家係我哋堅強嘅後盾。」

警方曾公布將引入小型水炮車，並有消息指正研究「電槍」，他未有透露引入階段及時間表，指涉行動部署及細節，僅透露目標是引入更多「低殺傷力武器」，以保障前線及拉開與示威者距離，防範重現2019年的街頭衝突。