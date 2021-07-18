新冠肺炎｜2外地抵港者均帶變種病毒　美國來港老翁已打兩劑疫苗

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，新增兩人確診，同屬輸入個案，即本地連續7日維持「零確診」，累計11,959宗個案；兩名患者都帶有L452R變種病毒，其中由美國抵港後確診的75歲老翁，已經接種了兩劑復必泰疫苗。另外，本港至今錄得少於5宗初步確診個案。



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孟加拉外傭酒店檢疫時確診

其中一宗輸入個案是75歲男子（個案編號11958），他沒有病徵，在7月16日從美國抵港，航班編號AC015。患者並非機組人員、船員或外傭，但驗出帶有L452R變種病毒。他曾注射兩劑復必泰疫苗，分別在4月30日及5月21日於美國接種。

第二宗輸入個案則是25歲女外傭（個案編號11959），在7月14日由孟加拉抵港，航班編號QR818。她同樣無病徵，亦驗出有L452R變種病毒，在第3天樣本呈陽性，曾入住油麻地海景絲麗酒店。

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另醫院管理局表示，截至今日上午9時，過去24小時沒有確診病人出院，至今共有11,682名確診或疑似病人康復出院。現時共有29名確診病人分別於九間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘28人情況穩定。