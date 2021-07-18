DSE放榜｜學友社：多人揀海外升學　升讀本地大學機會增

今屆香港中學文憑試（DSE）將於本周三（21日）放榜，學友社指受試卷調整及學校改為網上授課影響，今屆考生較過往難預計成績，建議學生應就不同分數作部署，亦要留意疫情下院校放榜後的收生安排。

學友社亦提醒，因是屆考生人數減少、外地升學增多等因素，考生入讀大學機會將會上升，但要切忌「為讀而讀」，忽略自身興趣與夢想。



學友社指受試卷調整及學校改為網上授課影響，今屆考生較過往難預計成績，建議學生應就不同分數作部署，亦要留意疫情下院校放榜後的收生安排。（資料圖片）

學友社：同學較以往更難預估成績 入讀大學門檻將降低

學友社學生輔導顧問吳寶城指，因今屆考生面對網上授課及試卷調整等因素，同學較以往更難預估成績。他說：「要預計不同成績的相應打算，例如考慮自己若未能在中英文取得第三級時可以選擇甚麼出路，以免放榜一刻大失預算。」

此外，因應考生人數減少、外地升學人數上升，吳寶城預計今年入讀本地大學的門檻將會降低。但他強調學生不能「為讀而讀」，選擇出路首先要結合自身興趣、能力與夢想，切忌因分數足夠而以科目名聲或熱門定奪出路。吳寶城提醒：「同學需留意疫情下各院校放榜後的收生程序，部分院校如VTC等只設有網上報名，同學便應準備所需文件的電子版本及掌握流程。」

六成受訪考生憂出路 社工建議家長宜「先聆聽後發表」

學友社曾於今年4月發布「文憑試考生壓力調查」，結果顯示在近2,000名受訪考生中，有超過六成表示壓力源自「擔心往後的出路」。學友社學生輔導中心隊長、註冊社工周芷楓建議，考生應維持正常的社交及消閒生活和充足的休息，避免過於空閒而胡思亂想。而學生亦應著眼於自己仍可以努力改變的事，多可外出走走、做運動、靜觀、聽音樂等均有助減壓。她強調，無論家長或子女，都可向身邊人分享自己的想法和煩惱，抒發壓力，如有需要應向專業人士求助。

周芷楓亦提醒，家長看到結果與期望出現落差時，不宜追究子女之前的表現，宜先同理及接納子女感受。她：「父母宜先聆聽，後發表，先從子女的角度去了解他們的需要及感受，營造一個有商有量的氣氛。還可適當地讚賞子女做得好的地方及付出的努力，簡單一句：『我知道你已經盡左力』已能好好表達體諒。」

學友社提供放榜輔導服務

為協助學生及家長應對文憑試放榜，學友社即日起提供一系列放榜支援服務，包括︰設立38條放榜輔導熱線2503 3399、網上面談諮詢服務及免費派發《出路指南2021》等。一站式學生資訊網站亦特設「文憑試Special」專輯，協助同學掌握各類出路資訊。