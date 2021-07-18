DSE放榜｜九大獎學金一覽　六科5**免學費　科大加碼每年5萬元

香港中學文憑試放榜在即，多間本地大學繼續推入學獎學金吸學生，取得六科5**或以上的學生，不論入讀哪一所本地大學，基本上都可獲免全額學費。當中，香港科技大學，考生六科或以上達5** 級，除免學費外，更可獲55,000元可按學年續領的生活津貼。

另外，入讀香港城市大學的同學，考獲四科或以上5**成績及中文或英文達4級或以上，入學獎學金高達60,000元。城大今年亦設「校長獎學金」，工學院、理學院及生物醫學系課程聯招申請人，在四個核心科目及兩個選修科目整體成績達34分或以上，以及符合其他資格，最多可獲300,000元、可按年續領的獎學金，獎學金申請人須經遴選。



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香港大學。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

香港大學

香港大學除了「明德學子」獎學金外，今年新增四個獎學金，當中「文憑試Top 1%獎學金」，根據今年全港DSE考生數字，首1%佳績的考生Best 6考獲332233，並選讀港大即可獲得至少50,000元獎學金。

另外，今年新增經商管理學院獎學金，考獲兩科5**的學生即可獲最少25,000元獎學金，六科或以上5**最多可獲25萬元。至於建築學院文學士、建築學文學士文理學士(設計＋)及文學院的獎學金則分別為42,100元、至少10,000元、及42,100元至168,400元。

香港理工大學。（資料圖片 / 江智騫攝）

香港理工大學

考生經聯招入讀理大，五科或以上達到5**成績，可獲在學年度全免學費獎學金（需符合每年續領條件）以及一次性津貼35,000元；達四科 5**成績，可獲首年免學費獎學金及一次性15,000元津貼；達三科5**成績，可獲首年免學費獎學金；兩科5**成績，可獲首年半免學費獎學金。至於考獲一科5** 或Best5 成績達32分或以上，則可獲一次性10,000元獎學金。

香港浸會大學。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

香港浸會大學

考獲甲類六科33分或以上；或考獲甲類六科32分，並於甲類其中一科取得5**，可免首年全額學費42,100元。

考獲甲類六科32分或以上；或考獲甲類六科31分，並於甲類其中一科取得5**，可獲首年半額學費獎學金21,050元。

香港中文大學。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

香港中文大學

考生六科或以上達到 5** 成績，可獲每年42,100元的可續領全額學費獎學金、20,000元可續期津貼（需符合每年續領條件），以及一筆過30,000元用於出國交流或海外學習活動津貼。五科達到 5** 成績，可獲每年21,050元的可續領半額學費獎學金，以及一筆過10,000元用於出國交流或海外學習活動津貼。

四科達到 5 級**成績，可獲一次性21,050元半額學費獎學金，及一筆過10,000元用於出國交流或海外學習活動津貼。三科達到 5 級**成績，可獲一次性10,000元獎學金，及一筆過10,000元用於出國交流或海外學習活動津貼。兩科達到 5 級**成績，可獲一次性5,000元獎學金。

根據中大網頁指，符合資格的學生入學後無需申請，便可自動獲取獎學金。

嶺南大學。（資料圖片 / 高仲明攝）

嶺南大學

Best5成績達25分或以上，可獲每年可續期全額學費獎學金42,100元。中文及英文達第4級的同學，Best5成績達22或以上及2科達5**，可獲一次性30,000元獎學金；Best5成績達22分及1科達5**，可獲一次性20,000元獎學金；Best5成績達22分及3科達5*，可獲一次性15,000元獎學金；Best5成績達22分及2科達5*，可獲一次性10,000元獎學金；Best5成績達22分及1科達5*，可獲一次性5,000元獎學金。

城市大學。（資料圖片 / 張浩維攝）

香港城市大學

四科或以上5**成績及中文或英文達4級或以上，可獲入學獎學金60,000元（可按年續領）。三科5**及中文或英文達4級或以上，可獲入學獎學金50,000元（可按年續領）。兩科目達到5**及中文或英文達4級或以上，或四個修科核心科目加兩個選修科目整體成績達28分或以上，可獲入學獎學金30,000元（可按年續領），全部合資格同學均可獲一次性交流獎學金25,000元。

城大亦設「院長獎學金」，四個核心科目及兩個選修科目，整體成績達28至36分（視乎學院要求），第一等的學生可獲每年80,000元獎學（可按年續領），第二等則可獲每年30,000元獎學（可按年續領）。

另外，在「校長獎學金」及「香港科技獎學金」方面，工學院、理學院及生物醫學系課程經聯招申請人，配合四個核心科目及兩個選修科目整體成績達34分或以上等條件，可分別獲每年300,000 元或每年200,000 元獎學金，獎學金申請人須經遴選。

香港科技大學。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

香港科技大學

考生六科或以上達5** 成績，可全額免學費及獲55,000元生活津貼（可按學年續領）；五科達5** 成績，可全額免學費及27,500元生活津貼（可按學年續領）；四科達5** 成績，可於首年全額學費；三科達5** 成績，可於首年免一半學費；兩科達5** 成績，可獲一次性10,000元生活津貼，一科達5** 成績，可獲一次性5,000元生活津貼。根據科大網頁提到，合資格的同學入學後毋須自行申請獎學金，大學將按文憑試成績作另行通知。

另外，科大亦設WISE（Women in Science and Engineering）獎學金，入讀理學院、工學院或跨學科課程事務處課程的女同學，並於香港中學文憑考試甲類科目中起碼一科取得5**等級，便獲資格領取獎學金，合資格學生將獲邀請申請及須經遴選程序。此外，於2021年入讀理學、工程學課程的合資格女同學，除聯招入學獎學金外，理工科傑出女生獎學金得獎學生可額外獲得由10,000元一次性獎學金至最高每年20,000元可續領獎學金。

香港教育大學。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

香港教育大學

在應屆入學新生中考獲最高文憑試成績入學分數，並符合「全額學費獎學金」申請資格，可每年獲全額獎學金90,000元（可申請續期）。在文憑試中Best 5考獲24分或以上，並同時於中文及英文科，分別考獲第4級及第5級或以上，可獲42,100元獎學金（可申請續期）。

香港公開大學。（資料圖片 / 羅君豪攝）

公開大學

學院會揀選當屆成績優異的新生頒發入學獎學金40,000元，獲獎同學如學業成績持續表現優異，則可於往後學年再獲40,000元獎學金。另外，公大設「香港公開大學入學獎學金計劃」，於新學年入讀物理治療學榮譽理學士課程，並於香港中學文憑考試獲得最佳5科成績（包括中國語文科、英國語文科、數學科及通識教育科）總分22分或以上，可獲多達 60,000元獎學金，獲獎同學如學業成績持續表現優異，則可於往後學年再獲40,000元獎學金。