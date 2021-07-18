DSE放榜｜自資院校「銀彈」吸學生　THEi指定課程最多7萬元獎學金

香港中學文憑試DSE下周三（21日）放榜，除了九間本地大學，多間私立大學及自資院校都採用「銀彈」攻勢吸納應屆考生入讀。

當中，職業訓練局旗下的香港高等教育科技學院（THEi）推入學獎學金，學生若入讀指定課程，包括廚藝及管理（榮譽）文學士、測量學（榮譽）理學士、運動及康樂管理（榮譽）社會學士等，最佳五科考獲積點23分或以上成績，即可獲70,000元獎學金。



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DSE放榜｜九大獎學金一覽 六科5**免學費 科大加碼每年五萬元

DSE放榜｜私校「銀彈」吸學生 THEi指定課程最多七萬元獎學金

樹仁大學。（資料圖片 / 黃偉民攝）

香港樹仁大學

樹仁大學設「長弓仁商獎學金」，入讀指定商學院學士學位課程的一年級本地學生，每名可獲10,000元入學獎學金。

另設「iFREE入學獎學金」，入讀工商管理（榮譽）學士學位－數碼市場學的同學，可獲可續期20,000元獎學金，名額50個。

明愛專上學院。（資料圖片 / 高仲明攝）

明愛專上學院

多個學士課程，包括工商管理（榮譽）學士、數碼娛樂科技榮譽理學士、人工智能榮譽理學士、語文及通識榮譽文學士、幼兒教育榮譽學士（全日制）、翻譯科技榮譽文學士等，考生於文憑試Best5考獲21分或以上可獲40,000元獎學金，考獲13分或以上即可獲30,000元獎學金。

另外多個高級文憑課程，包括普通科護理學高級文憑、健康護理高級文憑、幼兒教育高級文憑等，考生於文憑試Best5考獲18分或以上可獲40,000元獎學金，考獲12分或以上即可獲20,000元獎學金。

珠海學院。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

珠海學院

考生於文憑試Best5考獲18分及取得32222，並報讀SSSDP課程，於頭兩個學年可獲入學獎學金24,900元。至於Best5達15至17分取得32222，報讀SSSDP課程，於頭兩個學年可獲入學獎學金20,000元。

另外，學院亦設「珠海七十周年勵學計劃」，考生於文憑試Best5達12至14分及取得32222，並報讀SSSDP課程，於頭兩個學年可獲15,000元獎學金。若同學YGPA達3.0，獎學金將自動延續。

恒生大學。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

香港恒生大學

恒大設「何善衡博士銀行及金融獎學金」，考生於文憑試Best5達 23 分及取得32222，並有意於畢業後從事銀行及金融行業，可獲四年全額學費獎學金及住宿書院宿費資助。另外，考生若在四科必修科及一科選修科達 23 分，包括中文及英文達第 4 級及數學、通識及一科選修科目達第 2 級，將符合「全額獎學金」申領資格，頭兩個學年可獲全額學費獎學金及第三、四年半額學費獎學金。

若考獲四科必修科及一科選修科達 20 至 22 分，包括中文及英文達第 4 級；及數學、通識及一科選修科目達第 2 級，將合資格申領「定額獎學金」，頭兩個學年可獲20,000元獎學金及於第三、四年獲10,000元獎學金。恒大另設「院長入學獎學金」，考生於四科必修科及一科選修科達 18 至 19 分，包括中文及英文達第 4 級；及數學、通識及一科選修科目達第 2 級，即可於頭兩個學年獲10,000元獎學金。

所有獎學金金額以扣除「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）提供的政府資助後的學費計算及只限甲類科目，並可按年續領。

香港高等教育科技學院（THEi）柴灣校舍。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

香港高等教育科技學院（THEi）

學院設SSSDP學士學位課程入學獎學金，入讀THEi的同學在應屆香港中學文憑考試Best5 成績達25分或以上或應屆國際文憑課程考試成績達35分或以上（包括獎勵分數），可獲相等於連續四年全額學費的獎學金。

另外，部分課程亦設入學獎學金，包括金園境建築（榮譽）文學士、廚藝及管理（榮譽）文學士、園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士、測量學（榮譽）理學士、運動及康樂管理（榮譽）社會學士、創新及多媒體科技（榮譽）理學士及資訊及通訊科技(榮譽)理學士。

學生若入讀指定課程，考獲Best5 23分或以上即可獲一次性70,000元獎學金；Best5達20分或以上，可獲一次性30,000元獎學金；Best5達19分或以上，可獲一次性20,000元獎學金；Best5達18分或以上，可獲一次性10,000元獎學金。