夏寶龍冀告別劏房　關注團體指不樂觀　轟港府沒訂時間表無意取締

國務院港澳辦主任夏寶龍早前表示，將告別劏房列為實現國家第二個百年奮鬥目標，未來不會再有籠屋、劏房問題。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山今日（19日）指，夏寶龍提出的目標無錯，但認為港府過去處理問題力度不足，提出的劏房租務管制亦並非取締劏房，直言對落實目標不樂觀。

他認為，港府應訂立逐步取締劏房的時間表，並應落實最低住屋標準，包括規定人均居住面積、基本設施等。



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促政府訂取締劏房時間表 管制人均居住面積

鄧寶山接受港台節目《千禧年代》訪問指，「劏房一日都嫌多」，認為夏寶龍提出的目標沒有錯，但批評港府過去處理問題力度不足，現時內地官員提醒，希望港府可正視問題。他又不同意政府提出的租務管制，目標並非為取締劏房，當局亦多次強調劏房有存在價值。他表示，理解一下子取締劏房而沒有安置方案，或令不少人無家可歸，但認為「方向唔係取締劏房，根本唔會達成（目標）」。

鄧又提出，現時劏房數目愈來愈多，政府應要訂立逐步取締劏房的時間表，如一年取締5,000間。他又認為，除了公營房屋供應重要外，私人市場管制亦重要，建議應訂立最低住屋標準，包括管制人均居住面積、基本設施等。

被問到2049年前告別劏房機會有多大？鄧寶山坦言不樂觀，認為政府租務管制力度不大，對起始租金態度亦曖昧。至於10月公布的施政報告是否會涵蓋劏房，鄧則指，政府現時立場是少與民間團體接觸，故亦不了解情況。