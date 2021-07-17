林鄭月娥：告別劏房是長遠願景　擴防賄條例範圍影響特首憲制地位

港澳辦主任夏寶龍昨日提出治港者的五大要求及四項期盼，包括希望香港未來能告別劏房、籠屋。特首林鄭月娥今天（17日）出席香港電台節目時表示，夏寶龍所指的是長遠願景，政府會先在一、兩年內建成1.5萬間過渡房屋，為輪候公屋家庭提供津貼，及修訂劏房租務管制條例，希望在公屋落成量達標前，幫助居住環境惡劣的市民。

林鄭月娥又指，她日前稱會放棄修例將《防止賄賂條例》規管範圍擴大至行政長官，原因是特首需對中央及特區雙重效忠及問責，特首的憲制職能的確在行政、立法、司法之上，若特首過度受本地法律及公眾問責限制，會影響特首的憲制功能。她又強調特首受中央監察，並非「無王管」，如果有任何不清廉行為，中央一定看在眼內。



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林鄭月娥在港台節目《星期六問責》表示，夏寶龍所提到的願景「好遠」，開拓土地、建屋需時，政府會先「三管齊下」去幫助居住環境惡劣的市民，分別是在一、兩年內建成1.5萬間過渡性房屋；為輪候公屋超過三年的家庭提供津貼；及修訂劏房租務管制條例。

被問到香港是否難以完全無劏房，她稱，劏房出現是有不同原因，包括工作地點與住址距離很遠等，因此政府會檢視新界北的發展，希望可以融入深圳、大灣區的發展，提供更多就業機會，令市民不需特地出市區上班。

港澳辦主任夏寶龍昨日提出治港者的五大要求及四項期盼，包括希望香港未來能告別劏房、籠屋。 （資料圖片）

《防賄條例》擴至特首走數 林鄭︰不等於「無王管」

林鄭月娥早前稱不會再修訂《防止賄賂條例》第三及第八條，她指，自己當初都與一般人、前首席法官一樣，認為無人可以在法例之上，特首亦需清廉。但在位特首的四年間，她對於一國兩制、憲法、基本法、中央與特區關係，都有了更深刻的認識和了解，以致她現時認為不應將條例適用範圍擴大至特首。

她解釋，香港直屬於中央政府，中央透過行政長官去體現高度自治權，因此特首是唯一一個有雙重效忠、問責的身份，而根據基本法第48條，「賦予行政長官的憲制職能，又真的在行政、立法、司法之上」，例如特首可委任香港所有法官；特首需同意，立法會才可提出某些法案等等。她認為，若特首過度受到本地法律及公眾問責限制，就會直接影響憲制功能。

不過，林鄭月娥強調不修例就不等於特首「無王管」，因為中央有監察機制，相信若特首有貪污、不清廉的行為，中央一定看在眼內，不會容忍。

修例很可能衝擊特首憲制地位

被問到為甚麼修例等同受過度規管時，林鄭月娥稱，當特首履行職責時，很易被人利用有關條文，去指控其「踩界」。她舉例指，競選特首期間她曾兩度被人投訴至廉署，她需接受廉署查問，結果證實是無理指控，不需跟進。她認為修例後，很可能會「衝住特首憲制地位」。她又指，其他香港法例仍適用於特首，特首並非在法律之上。

她續稱，以往部分法例想削弱特首地位，例如立法會議員提出修正案，阻止法定機構等成員的委任權，落在特首手上等。她強調，以往對於特首、官員的憲制地位做得不足，現時會致力提升，但暫時不會花時間去檢視多少條法例，與特首憲制地位有出入，因為完善國家安全是目前最優先的立法工作，例如《防止賄賂條例》第四條涵蓋範圍，現時仍包括特首在內，她亦無計劃檢視。

林鄭月娥指，擴大防賄條例範圍將影響特首憲制功能。 （資料圖片／羅君豪攝）

另一方面，林鄭月娥稱就施政報告會舉辦公眾諮詢，因應現時疫情穩定，國安法下社會回復平靜，料市民希望面對面發表意見。被問到會否入學校聽青年意見，她稱以往因種種原因，青年對國家、政府有負面想法，部分人較激進，若官員入校會引致學校出現示威、靜坐、叫囂，「無謂麻煩學校」，但若學校能安排，她也希望入校與學生對話。