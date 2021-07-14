團體促設劏房起始租金　倡加幅上限5至10%　有市民要輪候公屋30年

落實劏房租務管制的《2021年業主與租客（綜合）（​修訂）條例草案》今日（14日）於立法會大會進行首讀和二讀，有團體今早到立法會大樓外請願，促請政府改善草案細節，提出設立起始租金、租金加幅下调至5%至10%、延長續租期至6年，以及設立專責部門等訴求。立法會議員田北辰、柯創盛、鄭泳舜，和運輸及房屋局代表接收請願信。



田北辰建議訂立「起始租金」，建議訂在不高於差餉估值三成的價格，但認為界線需要小心拿捏。（吳倬安攝）

田北辰：起始租金一定要有 要小心拿捏界線

三個團體均要求設立起始租金，指應「先設立，後檢討」。立法會議員田北辰表示「起始租金一定要有」，建議訂在不高於差餉估值三成的價格，但認為界線需要小心拿捏，因為租金太低可能會導致沒有業主願意繼續投資，基層市民會失去容身之所，但市民亦負擔不起過高價格。

4年租住權保障不足 要求設立「2+2+2」續租權

此外，團體要求將加租幅度上限由現時的15%，下調至5%至10%。有坊間研究發現一般業主最多加租7%，有居民認為封頂15%「驚人」，表示擔心業主會看法例加租，反而增加財政負擔。

他們又要求增長續租期，團體指劏房居民一般都正輪候公屋，而官方數字指至少輪候5.8年，實際經驗顯示或要等候7至8年之久，條例草案提及4年的租住權保障不足。田北辰及團體建議把優先續租權改為「2+2+2」，即共6年。

團體另外希望政府規管業主承擔維修費，又促請盡快落實條例，表示空窗期過長，擔心業主趁機加租。他們又希望政府為真空期提供補底措施及管理。又要求政府設立專責部門負責處理租屋糾紛。

單身人士Jacky表示已經輪候公屋超過13年，劏房床位木蝨多，衛生條件惡劣。（吳倬安攝）

已排公屋13年單身人士：房署指還需要排17年半

有租戶認為草案內容只是「小修小補」，希望政府認真聆聽市民訴求，保障基層市民。單身人士Jacky表示已經輪候公屋超過13年，劏房床位木蝨多，衛生條件惡劣。他曾致電房屋署詢問公屋輪候時間尚餘多久，房署竟指按最新的計分制度，Jacky需要再排17年半才可上樓。他表示單身人士與普通人的洗費一樣，不明白為何單身人士的輪候時間特別長，「政府是否歧視單身人士輪候公屋？難道單身人士外出吃飯不用花錢？」

曾太太表示期望租務管制能夠幫助降低租金，減輕經濟壓力。（吳倬安攝）

曾太太現時一家四口居住在100平方呎的劏房，每天需要走8層樓梯，租金每月3,500元。她表示丈夫薪金1.1萬元，卻要養四個人，「為了省錢白天都不會開冷氣！唯有忍着忍着過活！」她輪候公屋已久，兩個月前曾向房署查詢，當局卻只回應：「還有5萬多人才到你！」她表示期望租務管制能夠幫助降低租金，減輕經濟壓力，政府可以積極回應住戶訴求。