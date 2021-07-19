消息：27歲男子美國返港初步確診　涉變種病毒　上環尚賢居需封區

新冠肺炎疫情未止，有消息指，一名27歲男子由美國返港後初步確診，並涉L452R變種病毒。消息人士稱，該名人士本身居於香港，後曾到訪美國，雖然估計這名人士是在美國受到感染，但由於變種病毒的潛伏期可達21天，而患者留美時間未足21天，未能完全排除他是在香港受感染後才去美國，當局為安全起見，會將他離港前居住的「尚賢居」納入強制檢測。



該名初步確診病人在6月27日至7月4日居於香港，他所住的上環區「尚賢居」預料需「封區檢測」。 （Google 街景圖）

據了解，一名27歲男子初步確診，並涉L452R變種病毒。消息人士透露，這名男子在7月2日檢測陰性，7月4日前往美國洛杉磯工作，直至7月18日，他離開美國前，在7月15日再做檢測，結果都是陰性。不過，他在7月18日抵港後於機場就驗到初步確診，並帶有L452R變種病毒株，而N501Y和E484K則是陰性。他無病徵，但病毒CT值介乎21至24，代表病毒量高。

該名病人在6月27日至7月4日居於香港，他所住的上環區「尚賢居」預料需被封區檢測，而他的工作地點、到過的食肆就需強制檢測，他太太、 同事及其他密切接觸者就需檢疫。