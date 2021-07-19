台灣確診補習老師隱瞞超誇張足跡　10天開6次房與人連結恐致擴散

引起中部跨縣市疫情的家教男案15386，因疫調人員查出他對疫調隱瞞，甚至誤導，直到警政機關協助才追溯出發病前14天的完整足跡，不僅遍及雙北9個行政區，還曾10天內在台中5個旅館開6天房間，台中市政府昨晚決定依傳染病防治法處以最高罰鍰30萬元（台幣，下同）。衛生局長曾梓展上午指出，即使這樣，目前也仍擔心還藏有感染黑數會在社區擴散，目前仍持續追。



隱瞞超誇張足跡 曾去遍9個行政區、10天開放6次房「人與人連結」（點圖了解更多）▼▼▼

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家教男因有特殊交友情形，使得他面對疫調時支支吾吾、語焉不詳，即使疫調人員曾再三保證會對其身分保密，但他對足跡仍有隱瞞，甚至誤導，並使疫調拖了很長時間，這也是衛生局最後決定處以最高的30萬元罰鍰的原因，但截至目前仍擔心還有隱瞞的部分。

另外，家教男足跡難調查之處也在於他並未自己駕車，行動時多搭大眾交通工具和計程車，使得警方追查也相對困難，但因其交往複雜，害怕吐實會影響其交往生態，也讓疫調人員感覺家教男還有未吐實之處。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】