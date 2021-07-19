新冠疫苗｜經民聯送1.5萬MCL電影禮券　明早11時起接受申請

經民聯推出「經民聯賞好戲疫苗獎勵計劃」，送出15,000張MCL院線的2D電影禮券，已接種至少一劑新冠疫苗的人士即合資格申請，有興趣的市民可於明天（20日）上午11時至本月30日下午5時期間透過網上平台登記，每名參加者只限登記1次，以先到先得形式送出，額滿即止。



以先到先得形式送出

經民聯表示，為響應政府推動「全城起動快打疫苗」運動，該黨推出「經民聯賞好戲疫苗獎勵計劃」，送出15,000張MCL院線的2D電影禮券，旨在獎勵已接種至少一劑新冠疫苗人士為香港建立起保護屏障，並且鼓勵其他市民盡快接種疫苗，「齊心合力打造群體免疫的安全城市，讓社會早日重回正軌。」

經民聯表示，若有興趣參加「經民聯賞好戲疫苗獎勵計劃」，可於明天上午11時至7月30日下午5時期間，透過網上平台「https://bpasupporthk.mclcinema.com.hk/」登記，每名參加者只限登記1次，以先到先得形式送出，額滿即止。

經民聯指，成功登記的參加者可於8月1日至8月31日中午12時至下午9時期間，到所選戲院領取電影禮券，領取時必須向主辦單位證明其已符合資格，包括需出示確認頁面或確認電郵、香港身份證正本及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及／或電子記錄以供核實，MCL電影禮券有效使用期至2022年8月31日，適用於MCL院線旗下任何戲院。

經民聯表示，為響應政府推動「全城起動快打疫苗」運動，該黨推出「經民聯賞好戲疫苗獎勵計劃」，送出15,000張MCL院線的2D電影禮券，旨在獎勵已接種至少一劑新冠疫苗人士為香港建立起保護屏障（資料圖片／李澤彤攝）