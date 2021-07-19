疫苗抽獎｜打齊針可抽金　金銀業貿易場送110萬元金牌今起可登記

金銀業貿易場宣布將推出總值超過110萬港元的接種疫苗抽獎活動，獎品為110份20克999.9限量版紀念金牌，每個價值10,000元，年滿18歲、已接種兩劑疫苗的香港永久居民可參與抽獎，今日（19日）開始登記。



金銀業貿易場宣布將推出總值超過110萬港元的接種疫苗抽獎活動，獎品為110份20克999.9限量版紀念金牌，每個價值10,000元。（資料圖片）

年滿18歲打兩劑疫苗可參加 得獎幸運兒共 110 人

適逢金銀業貿易場110週年，以及響應政府鼓勵市民接種疫苗，金銀業貿易場推出「齊打疫苗 日日送金」大抽獎，有意參與抽獎人士需前往活動頁面，登記英文姓名、香港身份證號碼、流動電話號碼。

▼7.19實測報名過程▼



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打疫苗抽金 每個金牌價值1萬元

登記日期於今日（19日）上午9時開始，至9月29日下午5時30分結束。抽獎將於8月18日至9月30日舉行，在連續31 個工作天內，金銀業貿易場將會送出110份20克999.9限量版紀念金牌，每個價值10,000元。

只要是於今年9月29日或之前已年滿18歲，持有有效香港永久性居民身份證的香港永久居民，或持有有效香港居民身份證的香港非永久居民，並在9月29日或之前完成接種兩劑由香港政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗，便可參與抽獎。得獎幸運兒合共 110 人，名單將於10月8日在抽獎網站公布，並在兩份本地報紙The Standard（英文）及信報（中文）刊登。