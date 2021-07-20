失業率大幅回落至5.5％　近14個月低位　職位空缺按年升50.6%

新冠肺炎疫情緩和，政府今（20日）公布最新失業率，2021年4月至6月的失業率為5.5%，較上一期（3至5月）的6%，下跌0.5個百分點，就業不足業亦由上一期的2.8%，下跌至2.5%，最新有21.31萬人失業。



21.31萬人無工開

政府統計處今日（20日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由3月至5月的6.0%下跌至4月至6月的5.5%。就業不足率亦由上一期的2.8%下跌至2.5%。總就業人數上一期的3,630,400人，上升至3,640,100人，增加約9,700人。同期的總勞動人口則由3,863,700人下跌至3,853,100人，減少約10,600人。失業人數（不經季節性調整）則減少2.02萬人至21.31萬人，同期就業不足人數則下跌1.14萬人至9.6萬人。

數字顯示大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業、進出口貿易及批發業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及零售、住宿及膳食服務業。

(資料圖片)

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着本地疫情穩定和外圍環境改善，經濟繼續復蘇，勞工市場進一步改善。經季節性調整的失業率下跌0.5個百分點至5.5%，連續第四個移動三個月期間錄得下跌。

餐飲服務活動業失業率仍達雙位數

按行業分析，大多數經濟行業的失業率較上一個三個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.9個百分點至8.5%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.3個百分點至10.0%。同時，建造業、進出口貿易及批發業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦顯著下跌。

勞工及福利局局長羅致光.。（資料圖片）

他又指，勞工市場應會隨着經濟繼續復蘇而進一步改善。消費券計劃亦將有助復蘇。要創造穩固基礎，以便經濟活動全面復蘇，並使勞工市場持續恢復，社會各界必須積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。政府會繼續密切留意相關情況。

他指出僱員再培訓局（再培訓局）於2019年10月推出「特別•愛增值」計劃，為受經濟影響的學員提供培訓和津貼。再培訓局已先後完成三期計劃及提供40,000個培訓名額。第四期計劃已於2021年7月推出，為期半年至今年底，讓額外20,000名學員受惠。

大型招聘會方面，勞工處與工聯會職業再訓練中心於7月20日及21日在麥花臣場館合辦「共覓新機遇招聘會」 ，約有40個僱主參與，提供大量來自不同行業的職位空缺。與此同時，勞工處會繼續接收及發布來自不同行業的職位空缺資料。勞工處在4月至6月平均每月錄得82，377個來自私營機構的空缺，較三月至五月的平均數字上升0.6%，按年上升50.6%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。

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