建造業失業率達10.9%　陳茂波：為工地提供免疫屏障後可穩步改善

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-06 11:27

受新冠疫情影響，香港失業率高企，直至早前疫情回穩方有所回落。財政司司長陳茂波今日（6日）於網誌表示，雖然建造業失業率回落後，仍高達10.9%，但只要積極控疫抗控，並為工地提供妥善的免疫屏障，相信建造業的就業情況會穩步改善。

▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼

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陳茂波以「『築』以自豪」為題發表網誌，講述本地建造業的情況。他指，基建工程可提升市民生活質素，包括房屋、醫院或道路網絡，未來數年的工務工程開支每年料逾一千億元；連同私人發項目，整體工程額每年約達三千億元，創造30萬個就業機會。

不過陳茂波亦指，建造業面為多方逃戰，尤其是從業員「高齡化」及技術老化，就此政府鼓勵業界採用創新的建築方法，例如組裝合成、建築信息模擬技術（BIM）等；另外，過去10年政府向建造業議會共撥款6億2千萬元的培訓資源，訓練了逾4萬名從業員。

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疫情下建造業亦受影響，陳茂波表示，隨著疫情趨穩定，期望各行業可穩步復甦，其中建造業最新的失業率為10.9%，較之前回落了0.6百分點。他表示，雖然數字仍高，但認為只要積極控疫抗疫，為工地提供妥善的免疫屏障，相信就業情況就有望穩步改善。