最新失業率跌至6.4％符預期　人力資源顧問：通關後才可大幅回落

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-20 17:10

新冠肺炎疫情反覆，政府今日（20日）公布最新失業率，2021年2月至2021年4月的失業率6.4％ ，較上一期（1至3月）的6.8%，下跌0.4個百分點，最新有24.75萬人失業。毅知顧問公司董事總經理、資深人力資源顧問周綺萍表示，早前預估失業率會下跌至6.2%到6.5%，因而尚算不錯。她指，若想失業率再有更大回落，仍然指望與內地通關。惟勞工市場存在滯後效應，或要在經濟復甦後2、3個月才顯現出來。 至於對於今年的畢業生來說，失業率下降對他們來說是好事，而且對比去年來說，許多公司對招聘新人有了準備，無論是面試還是培訓，都能做得比較充分。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍、資深人力資源顧問周綺萍。（資料圖片）

僱主或認為最壞時間已經過了 失業率較大起色仍待通關

周綺萍說早前政府已經放風，失業率會有較大改善，她自己則預計在6.2%到6.5%，現在的數字尚算不錯，但並非跌得好大。不過從這個數字看來，許多僱主已經覺得，最壞的時間已經過了。

至於未來失業率的走向，她說仍要等待與內地通關，內地旅客除了可以幫助旅遊業及零售業，保險也會有起色。不過勞工市場有滯後效應，或要等經濟復甦後2、3個月才能見到效果，而且會從循序漸進，從臨時工開始，慢慢才會在請回長工。

▼疫情下經濟重創，勞工處招聘會人頭湧湧▼

+ 4 + 4 + 4

對於今年的畢業生來說，失業率下降也是好消息，周綺萍說，尤其對比上一年，疫情嚴重，且沒有疫苗，很多公司都採取在家辦公，不僅影響面試，即使入職也無人培訓，今年的準備相對充足。

▼疫情下經濟重創，招聘會人頭湧湧▼

+ 6 + 6 + 6

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼