疫苗抽獎｜長江及李嘉誠基金會送500萬買樓禮券　兩步驟網上登記

為響應政府「谷針」政策，長江實業、長江和記聯同李嘉誠基金會推出大抽奬，送出總值港幣2,000萬元的禮券。其中，頭獎是價值500萬元的禮券，可用於購買長實的新樓。

「大抽獎」於今日（20日）起至9月10日，開始接受網上登記，市民只須輸入姓氏、身份證及手機號碼，再核對多一次資料，即完成登記。



日出康城LAHOS長實樓盤SEA TO SKY為長實新樓。(資料圖片)

登記過程兩步驟 得獎結果９月底公布

李嘉誠基金會推出的疫苗「大抽奬」，於今日起至9月10日，開始接受網上登記。8月31日或之前，完成接種兩劑新冠疫苗的市民，或已打第一針的新冠肺炎康復者，並持有香港居民身份證，年滿18歲，均可報名參與「大抽獎」。

登記過程只有兩個步驟，輸入姓氏、身份證號碼、手機號碼後，再核對多一次資料已完成。

基金會指，得獎名單將於今年9月20日在網站公佈，並在《信報財經新聞》、《星島日報》及《英文虎報》報章刊登，主辦單位亦會致電通知參加者。得獎者須於同月30日前透過電郵contact@ck-lksf-supportvaccine.hk與主辦單位聯絡。

點擊即到抽獎網站︰https://www.ck-lksf-supportvaccine.hk/zh/index.html

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李嘉誠名下的長實聯同李嘉誠基金會，宣布送2000萬禮券鼓勵打針，頭獎500萬元，可手於買長實樓。（資料圖片／梁鵬威攝）

頭獎500萬長江集團禮券 可購長實樓

是次大抽獎送出的港幣2,000萬元長江集團禮券，可用於長江集團旗下所有品牌，包括購買長江實業發展之一手物業；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3 香港、Hutchgo 旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付酒店住宿餐飲消費、港燈的電費等。

頭獎只有一名，可獨得價值港幣500 萬元的長江集團禮券；二獎有兩名，各得價值港幣300 萬元的長江集團禮券；三奬有三名，各得價值港幣100萬元的長江集團禮券；四獎有10名，各得價值港幣50萬元的長江集團禮券；五獎有20名，各得價值港幣5萬元的長江集團禮券。幸運兒共有36名。