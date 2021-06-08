長實聯同李嘉誠基金會送2000萬禮券鼓勵打針　頭獎500萬買長實樓

撰文： 勞敏儀 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-08 18:00

為響應特區政府「全城起動 快打疫苗」，長江實業集團有限公司、長江和記實業有限公司聯同李嘉誠基金會今日（8日）宣布，將送出總值港幣2,000萬元的禮券大抽奬，鼓勵市民接種疫苗。 只要在今年8月31日前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人即可登記參加抽獎，頭獎幸運兒將獨得價值港幣500萬元的長江集團禮券，可用來購買長江實業發展之一手物業。

日出康城LAHOS長實樓盤SEA TO SKY為長實新樓。(資料圖片)

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是次大抽獎送出的港幣2,000萬元長江集團禮券，可用於長江集團旗下所有品牌，包括購買長江實業發展之一手物業；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3 香港、Hutchgo 旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付酒店住宿餐飲消費、港燈的電費等。

李嘉誠名下的長實聯同李嘉誠基金會，宣布送2000萬禮券鼓勵打針，頭獎500萬元，可手於買長實樓。（資料圖片／梁鵬威攝）

頭獎只有一名，可獨得價值港幣500 萬元的長江集團禮券；二獎有兩名，各得價值港幣300 萬元的長江集團禮券；三奬有三名，各得價值港幣100萬元的長江集團禮券；四獎有10名，各得價值港幣50萬元的長江集團禮券；五獎有20名，各得價值港幣5萬元的長江集團禮券。幸運兒共有36名，抽獎活動的參加方法及詳情將稍後公布。

（長江實業提供）

李嘉誠4月中打疫苗

現年92歲的長和系創辦人李嘉誠早前已接種新冠疫苗。李嘉誠基金會4月中於Facebook上載李嘉誠接種疫苗的相片，並在相的上方寫下「我今天打咗疫苗，你打咗未？」據知他到養和醫院接種復必泰疫苗。公務員事務局局長聶德權其後亦轉載該帖文，對李嘉誠身體力行支持疫苗接種計劃表達感謝。

至於長實持有的新盤，除了包括西半山的「21 BORRETT ROAD」、沙田「名日‧九肚山」、 深水埗「愛海頌」等外，長實早前亦表明，估計在下半年推售洪水橋洪元路新盤「#LYOS」，合共提供341伙，並冀在第四季推售港鐵黃竹坑車廠上蓋第3期，提供約1,200伙。

SEA TO SKY一個481呎高層單位售逾930萬

另外，長實的日出康城「SEA TO SKY」早前亦在5月28日發售多171伙。資料所示，「SEA TO SKY」一個481平方呎的高層單位售逾930萬元。

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