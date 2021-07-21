DSE放榜｜嘉諾撒聖瑪利首誕超級狀元　留港讀醫冀幫社會修補裂痕

2021年中學文憑試今日（21日）放榜，嘉諾撒聖瑪利書院今年首誕一位「超級女狀元」。狀元余尚穎從小對科學有興趣，疫情下醫護無私付出，疫苗研究對世界的貢獻，令她深受啟發，希望修讀醫科，從事醫學研究工作。

社會政局不穩，掀起移民潮，余尚穎說，作為土生土長港人，一直立志貢獻香港，對未來前景不感灰心，冀他日學有所成，幫助社會修補撕裂。



余尚穎（右二）說，作為土生土長港人，一直立志貢獻香港，對未來前景不感灰心，冀他日學有所成，幫助社會修補撕裂。（梁鵬威攝）

欣賞醫護疫情付出、疫苗貢獻 盼從事醫學科研

嘉諾撒聖瑪利書院「超級狀元」余尚穎在文憑試共奪得16星，中、英、數、通識、生物、化學、物理及數學延伸部份均取得5**。

余尚穎從小對科學有興趣，小時候受濕疹困擾，經常出入診所，受助於醫護人員幫助，令她立志修讀醫科。近年新冠肺炎疫情肆虐，她指，醫生無私付出，疫苗對世界貢獻良多，希望日後從事醫學科研。

對移民沒有興趣 冀日後有能力修補社會裂痕

她計劃留港讀醫，但未決定入讀港大或中大。近年本港湧現移民潮，她指，身邊大多朋友無移民傾向，自己亦無意移民，「喺香港土生土長，好有歸屬感，由細個開始已經係希望為香港服務，為香港貢獻」。她指，每一個社會有自身的問題，所以不會對香港感到灰心，「希望終有一日，有能力去解決果啲問題，修補果啲裂痕，同唔滿意嘅聲音」，「留喺度貢獻，而唔係選擇逃走。」

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疫情嚴重時 看YouTube做運動解壓

疫情下應戰文憑試，余尚穎認為，少不免會有壓力，但換另一角度，適當壓力可推動自己前進。她提到，平日會做運動放鬆自己，若疫情嚴重時未能外出，則會收看YouTube影片，留家做運動。她又指，非常擔心因染疫而檢疫隔離，影響溫習進度，所以會做好個人防疫，盡量避免外出。

同校三考生獲佳績 同樣打算留港讀醫

另外，學校今屆有一名「探花」，考獲五科5*＊；兩名學生考獲四科5**佳績，三人均計劃留港讀醫。

校長黃慧珍對學校誕生首個「超級狀元」感到相當興奮，她感謝老師與學生配合，疫情下網上學習仍能取得佳績，也感謝老師花心機和時間為學生補課，全天候應付學生的問題。