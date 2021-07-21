鄭州暴雨｜當地港人形容坐巴士如坐船　被困學校　歸家無期

河南省連日遭遇罕見暴雨襲擊，多地出現險情，省會鄭州地鐵水浸，死、傷、失蹤無數。有在鄭州定居的港人表示，當地前日（19日）開始下暴雨，至昨午（20日）雨勢達到高峰，正在乘巴士上班的他形容猶如身處魚缸一樣，路面水深及膝，他只能涉水跑回學校授課，及後更被困在校內，至今仍無法回家，只能寄居學生宿舍。

另外，亦有當地人表示，暴雨後室內停水、無法上網，手機亦無訊號，市民只能到飲品店用手機連上店舖的WiFi上網，這樣才能與親友保持聯繫，而鄭州大學第一附屬醫院亦被洪水入侵，更一度傳出停電，滿目瘡痍。



在鄭州擔任英文補習老師約10年的任先生接受《香港01》訪問表示，其定居的「二七區」前日（19日）開始下雨，雨勢昨愈下愈大，轉為暴雨，短短兩小時便出現水浸，昨午2時路面水位已浸過汽車車底，「車開了三、四個站之後，水流進車內，就這麼短時間，坐在巴士感覺似是在坐船」。他下巴士後水位已及膝，「瞬間變成一條河」，降雨量已達到高峰，「雨傘完全失去作用」，只能拼命涉水跑回學校。

水流進車內，就這麼短時間，坐在巴士感覺似是在坐船，道路瞬間變成一條河。 鄭州港人任先生

暴雨交加，他昨授課後無法回家，只能在學生的宿舍借宿，但宿舍不久後突然停水，至今午2時半左右才恢復水喉水供應。對於有指當地網絡不穩，他表示一直能順利與親友聯繫，並無受影響，但不排除網絡營運商的設備被雨水浸壞，令個別地區難以與外界溝通。

惡劣天氣持續下，當地亦出現搶購潮，但任先生認為，當地物資充足，最大的超級市場今早還冒雨開門營業，但市民難免會擔憂囤貨，排隊購物的人龍亦較平常多，高峰期要排一小時長龍才能結帳。

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暴雨下個不停，昨日水勢最嚴峻時，任先生慨嘆連「排水也來不及起作用」，郭家嘴水庫亦爆發險情，情況變得十分危急，政府今早向市民發短訊，要求在特定範圍內的居民轉移，有報道指，人數多達10萬人。不過，雨勢今日開始緩和，他今早起床時發現積水已退去。

雨勢今早緩和，鄭州市內積水今早已消退。（讀者提供）

對於本港會因應天氣怖況，不時更新氣象資訊，惟任先生指，當地政府至今只在今早發出唯一一個水庫洩洪警報，但他未有想過回港避災，認為當局的處理手法是「情理之中」，在短短一夜間便能解決水浸困境、恢復部分交通，「還是不錯的」，更形容「鄭州是個很好的城市，這裏是平原地區，不像香港時常打風」。