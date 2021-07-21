鄭州暴雨｜上班族講述苦況：花逾5小時上班　一整夜挨餓困地鐵站

河南省連日來遭遇罕見暴雨天氣襲擊，多地降雨量突破歷史紀錄，降雨強度甚至達到千年一遇。在省會鄭州，暴雨導致地鐵站於周二（20日）嚴重水浸，大量乘客被困車廂內。據鄭州市委宣傳部官方微博「鄭州發布」消息，地鐵水浸目前至少造成12人死亡、5人受傷。

更多事發時的細節陸續曝光，除了在最慘烈的車廂內有人發生缺氧等情況外，也有當地市民描述了徹夜受困於地鐵站的經歷。



博學路地鐵站內有多名市民被困。（《紅星新聞》）

《紅星新聞》報道指，雖然19日鄭州市氣象局先後發布暴雨黃色、紅色、橙色預警，以及雷電黃色預警，但在20日一早，很多市民一如往常上班，待到下班時坐進地鐵，他們才發現自己受困。

上班族花逾5小時上班

市民戚先生表示，20日一早特地提前於7點40分就開車上班，結果在9點多時，走到公司附近時發現低窪處有很深的積水，因為不熟悉路況，不敢貿然淌過去，只有先回家。其後他坐公交車，先到家附近的地鐵站，再坐地鐵一號線回公司，到公司差不多下午1點。當日有很多同事都遲到。

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戚先生於下午5點左右下班，然後坐地鐵回家，但列車過博學路站後又往前開了一段，列車就返回到博學路站，並宣布停運。當時所有乘客都被疏散到地鐵站台內，出也出不去。他描述，當時地鐵站大約有一百多人被困，有老人也有小孩。好在地鐵站內有電，工作人員為受困人士提供了水和拖板，但是沒有食物。

戚先生稱，熬到下半夜，很多人都支撐不住，就靠著牆休息。直至21日一大早，大家才得以離開。

「第一次見鄭州下這麼大雨」

另外一名今年18歲的市民表示，「從我出生到現在，還是第一次見鄭州下這麼大雨」。當晚7點半左右，他受困於萬達廣場附近的一個地鐵站，當時地鐵站裡有一百多人。地鐵站的工作人員為受困人士準備了水和拖板，附近還有一家小賣部，貨架上的食物都被掃空。直至21日凌晨4點左右，工作人員帶一眾受困人士到附近一家樓房躲避，至早上8點左右眾人才陸續離去。

鄭州地鐵五號線內救援場景。（《南方人物周刊》）

鄭州官方指，鄭州市自上周六（17日）以來，連續出現罕見特大暴雨，造成地鐵5號線五龍口停車場及周邊區域嚴重積水。周二（20日）晚上6時許，積水衝垮擋水牆進入地鐵線路區間，造成5號線列車在海灘寺街站及沙口路站隧道停運。

事件發生後，當局啟動緊急回應機制，組織力量疏散被困地鐵車廂人員。最終合共疏散500多人，其中12人送院搶救無效身亡，另有5人受傷。