被男僱主要求陪看咸片等　女菲傭覺受性騷擾　求道歉兼索償17萬

菲籍女傭稱在港工作時多番遭男僱主性騷擾，包括她洗澡時男僱主突赤身進入浴室，又指男僱主曾在她面前自慰，並要求她一起看色情片等。女傭昨（20日）由平機會代表入稟區域法院，根據《性別歧視條例》提出訴訟，要求僱主向她作書面道歉，並就情感創傷等賠償她17萬元。



申索人為菲律賓籍家傭Licayo, Jinna Dimino，答辯人為鳳溪廖潤琛紀念學校老師Scully, Sean Joseph。菲傭於2017年9月至2019年2月受僱於該名老師，在元朗田寮村的住所照顧他的3名子女和妻子。

男僱主多次赤裸在家走動

事主在2017年10月至2019年1月期間，遭前僱主多次性騷擾，他經常在事主洗澡時裸體進入浴室，他以方便子女需要使用浴室為理由，不准菲傭洗澡時鎖門，她不情願地遵從，而前僱主可經透明的沐浴門可看到赤身的事主。前僱主曾趁妻子帶同子女離港時，多次赤裸在住所內走動徘徊。

要求女傭展示胸部

他藉詞着事主拿水入睡房給他，在她前面自慰，她感到驚慌並即時放低水離開。他亦以手機訊息要求事主步出她的房間，與他一起觀看色情影片。前僱主亦數度提出不受歡迎的性要求和言論，例如菲傭與他到澳門外遊時，他在酒店要求對方展示胸部。

事主就遭受性騷擾所致的情感創傷索償15萬元，而就對方濫用僱主權力剝削她，則索償2萬元，她要求前僱主賠償共17萬元及書面道歉。

案件編號：DCEO 7/2021