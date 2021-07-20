外傭報稱遭前僱主性騷擾　平機會代入稟：過去4年收逾500宗投訴

平機會今（20日）根據《性別歧視條例》代表一名外籍家庭傭工，向區域法院提出法律訴訟。該外傭指稱受僱期間，多次被前僱主性騷擾，包括在其面前自慰及趁其洗澡時，赤身裸體進入浴室，另曾提出不受歡迎的性要求和言論。

平機會表示，注意到工作間的性騷擾個案仍然相當多，在2017至2020年期間，收到519宗性騷擾投訴，佔期間整體《性別歧視條例》投訴約45%。



平機會表示，在2017至2020年期間，收到519宗性騷擾投訴，佔期間整體《性別歧視條例》投訴約45%。(資料圖片)

發言人指，申索人指稱她在受僱於前僱主期間，多次被他性騷擾，包括趁其洗澡時，前僱主赤身裸體進入浴室；前僱主又在其面前自慰，及於她在場的時候，赤身裸體在住所周圍走動。申索人又指稱，前僱主曾提出不受歡迎的性要求和言論。

平機會表示，根據《性別歧視條例》，「性騷擾」是指任何不受歡迎而涉及性的行為，而這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。性騷擾包括不受歡迎的性要求、不受歡迎的獲取性方面好處的要求、以及不受歡迎並涉及性的行徑。《性別歧視條例》涵蓋僱傭範疇內所發生的性騷擾行為。

平機會注意到工作間的性騷擾個案仍然相當多。在2017至2020年期間，平機會收到519宗性騷擾的投訴，佔期間整體《性別歧視條例》投訴約45%。

發言人指，透過把此個案帶上法庭，平機會希望讓公眾更為明白在工作間對外籍家庭傭工作出性騷擾是違法的行為，並會帶來嚴重的法律後果。消除性騷擾一直是平機會的其中一項重點工作。

亞洲移居人士聯盟（AMCB）上月曾聯同5名受虐外傭舉行記者會，有印傭表示，曾遭男僱主性騷擾及強姦。(資料圖片)

僱主涉向外傭性騷擾屢見不鮮，亞洲移居人士聯盟（AMCB）上月曾聯同5名受虐外傭舉行記者會，有印傭表示，今年2月遭到男僱主性騷擾及強姦，事後發現懷孕，遭女僱主要求她墮胎。警方當時回覆查詢時指，上月於元朗區拘捕一名44歲男子，涉嫌非禮及強姦，暫控三項非禮及一項強姦罪。