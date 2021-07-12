雞排妹都敢得罪？節目主持公然嘲諷下場曝光　除公開道歉還要……

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-12 09:00

台灣藝人雞排妹（鄭家純）年初爆發指控翁立友性騷擾事件，6月底一個以談行銷內容為主的Podcast節目頻道上線，還在粉專TAG她，她收聽到主持人開場就大唱翁立友的歌曲，對方這樣的行為，讓她直呼「沒有同理心」，並且私訊該節目表達不滿，但是都未收到任何回應，過了3天後決定硬起來反擊……

台灣藝人雞排妹（鄭家純）照片（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

主持人開場就大唱翁立友的歌曲，對方這樣的行為，讓她直呼「沒有同理心」，並且私訊該節目表達不滿，但是都未收到任何回應，過了3天後決定硬起來反擊，公開與主持人的LINE對話截圖，最後該Podcast節目發出道歉聲明，並關閉節目。

雞排妹10日深夜轉貼該Podcast節目在IG上發的聲明，對方提到當初節目會談論鄭家純的動機是「因鄭家純小姐的品牌-純色，締造驚人的產品銷售成績，認為可以將優秀的行銷策略分享出來，與聽眾一起學習 鄭小姐的成功經驗」，接著也道歉表示「因節目開場歌曲，造成鄭小姐感到不舒服與不愉快，我們深感抱歉」，同時解釋「笑場是源於對歌曲不夠熟悉，而非對鄭小姐之前發生的事件表示出訕笑、戲謔的態度」，最後他們也表示「因個人行為造成個資被公布，波及到朋友、家人，本頻道已下架並關閉所有社交平台」。

而鄭家純這邊也做出回應：「雖然還是不讀不回我的私訊，但我想練習仁慈，前兩篇文章會刪除。」她已將之前兩篇「尋人」的貼文刪除。

相關圖輯：雞排妹決戰陳沂一個畫面被網民喪改圖！鄭家純掩面全因看到這東西（點圖放大瀏覽👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜直播片段變爆紅改圖！被陳沂曬出疑似走光照 雞排妹冇眼睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜陳沂疑似於直播期間公開宿敵私人電話號碼！一聽雞排妹說出這四碼「0955…」秒變臉（點圖放大逐格睇👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜37歲陳沂曾曬性感照向27歲雞排妹挑戰 叫對方做「姐姐」慘被窒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15 + 15 + 15

相關圖輯：雞排妹鄭家純FB談日本工作辛酸史 受疫情影響無緣拍《雙層公寓》▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

分享工作花絮遭酸「做點公益」 張景嵐高EQ回應被讚爆

最正主播被嫌「講話超倒彈」 卓君澤回擊：不喜歡可以不要聽

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】