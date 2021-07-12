雞排妹都敢得罪？節目主持公然嘲諷下場曝光　除公開道歉還要……

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台灣藝人雞排妹（鄭家純）年初爆發指控翁立友性騷擾事件，6月底一個以談行銷內容為主的Podcast節目頻道上線，還在粉專TAG她，她收聽到主持人開場就大唱翁立友的歌曲，對方這樣的行為，讓她直呼「沒有同理心」，並且私訊該節目表達不滿，但是都未收到任何回應，過了3天後決定硬起來反擊……

台灣藝人雞排妹（鄭家純）照片（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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主持人開場就大唱翁立友的歌曲，對方這樣的行為，讓她直呼「沒有同理心」，並且私訊該節目表達不滿，但是都未收到任何回應，過了3天後決定硬起來反擊，公開與主持人的LINE對話截圖，最後該Podcast節目發出道歉聲明，並關閉節目。

雞排妹10日深夜轉貼該Podcast節目在IG上發的聲明，對方提到當初節目會談論鄭家純的動機是「因鄭家純小姐的品牌-純色，締造驚人的產品銷售成績，認為可以將優秀的行銷策略分享出來，與聽眾一起學習 鄭小姐的成功經驗」，接著也道歉表示「因節目開場歌曲，造成鄭小姐感到不舒服與不愉快，我們深感抱歉」，同時解釋「笑場是源於對歌曲不夠熟悉，而非對鄭小姐之前發生的事件表示出訕笑、戲謔的態度」，最後他們也表示「因個人行為造成個資被公布，波及到朋友、家人，本頻道已下架並關閉所有社交平台」。

而鄭家純這邊也做出回應：「雖然還是不讀不回我的私訊，但我想練習仁慈，前兩篇文章會刪除。」她已將之前兩篇「尋人」的貼文刪除。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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