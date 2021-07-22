前《蘋果日報》4編採涉違國安法押後再訊　陳沛敏等全被拒保釋

前《蘋果日報》４名高層編採人員，包括前執行總編輯林文宗及前副社長陳沛敏等，被指違反《港區國安法》，被控以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，他們昨晚經通宵扣查後，今早(22日)由警方國安處人員押送至西九龍法院提堂。控罪指他們與壹傳媒創辦人黎智英等，串謀請求境外組織制裁中國及香港。控方反對被告保釋，並要求案件押後至9月30日再提訊，全部被告被拒保釋。



四名被告包括：楊清奇(前主筆、署名「李平」)、陳沛敏(女，前副社長)、馮偉光(前英文版執總)及林文宗(前執行總編輯)。他們被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方要案件押後，因有大批電子器材有待化驗，包括電腦、伺服器及電話等，另有25箱文件及近1千個項目，並需檢驗部份個人及機構財務資料。

西九龍法院今早情況。（詳看下圖)

前《蘋果日報》編採人員近月受查及被捕情況。（詳看下圖)