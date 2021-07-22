土地共享計劃首宗申請涉千伙公屋或首置　僅佔長策一年目標3.8%

「土地共享先導計劃」是由特首林鄭月娥提出，並在2020年5月6日起接受申請。不過逾一年後，發展局今日（22日）才公布收到首宗申請，申請者是南豐發展有限公司。

資料顯示，申請涉及約1,149個公營房屋或首置單位，雖然未有定案，惟假設全部用作公營房屋發展，亦只佔一年的公營房屋供應目標3.8%。同時，最快要待至2025年才能開始建屋。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，今次申請只提供約千伙公營房屋或首置盤，坦言數目比較少，而且時間稍長。但他認為今次是「零的突破」，計劃對發展商而言，可能仍然存在吸引力。



土地共享先導計劃接獲首宗申請，並擬分兩個地盤發展私人（右紅圈）或公營部份（左紅圈）。（Google圖片）

鄰近教大、豪宅區

首宗申請的地皮，位於大埔露輝路及汀角路，佔地約3.2公頃。該址鄰近香港教育大學及大埔工業邨，附近亦有「豪宅區」，例如洋房屋苑淺月灣、低密度住宅倚龍山莊及嘉豐花園等。

參考資料，公營房屋或首置部份的地皮，附近的私人住宅所值不菲，以最鄰近的淺月灣一期為例，現時放盤叫價約2,600萬元至7,000萬元，放盤叫租亦達5萬元。至於倚龍山莊，亦有單位叫價2,100萬元。

申請位置附近有不少私人樓盤，包括低密度住宅倚龍山莊。（資料圖片）

最快2025年才能建屋

政府曾提及在土地共享計劃下，不少於7成撥作公營房屋或「首置」發展的新增總樓面面積，須以平整土地方式交予政府。政府會負責把土地分配給合適機構，以在該平整土地 上興建公營房屋及或首置單位。

今次的申請文件顯示，申請將涉及約1,149個公營房屋或首置單位，預計可容納3,217名人口，另有493伙會作私營房屋。當中公營房屋或首置部份，預料2025年第3季可完成土地平整工程。換言之，最快要待至2025年才能開始建屋。

佔一年公屋供應目標3.8%

翻查資料，按照《長遠房屋策略》，最新十年的總房屋供應目標為43萬個單位，當中公營房屋供應目標為30.1萬個單位，即每年目標3.01萬伙。假設上述1,149伙單位全部用作公營房屋發展，亦只佔一年的供應目標3.8%。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片／羅君豪攝）

單位數目有限 但屬「零的突破」

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，今次申請只提供約千伙公營房屋或首置盤，坦言數目比較少。不過他續指，今次是首宗申請，形容是「零的突破」，故證明計劃對發展商而言，可能仍然存在吸引力。

招國偉又指，現時本港的房屋問題嚴重，但土地最快要2025年才能交付政府，故認同時間稍長，建議未來首置盤或居屋可以樓花發售。他亦說，現時已公佈的首置盤有限，故同意今次項目設有首置單位，以增加供應。