土地共享先導計劃接首宗申請　南豐揀大埔綠化帶料建千伙公營房屋

政府去年5月推出「土地共享先導計劃」，至今已一年多。發展局今日（22日）宣布，終於接獲首宗申請，申請者是南豐發展有限公司。地皮位於大埔露輝路及汀角路，佔地約3.2公頃，申請涉及約1,149個公營房屋或首置單位，而私營房屋單位則有493伙，前者預計2025年第三季完工，後者則預料在2028年11月峻工。



土地共享先導計劃接獲首宗申請，地點位於大埔露輝路及汀角路。（發展局圖片）

佔地3.2公頃

申請地點位於大埔露輝路及汀角路，佔地約3.2公頃，涵蓋兩個私人地段及毗連的政府土地，有關土地現時劃為「綠化地帶」及「道路」的地帶。申請人為金鹿置業有限公司，其母公司為南豐發展有限公司。

資料顯示，該址鄰近大埔工業邨，附近有不少私人住宅，包括洋房屋苑淺月灣、低密度住宅倚龍山莊及嘉豐花園。

土地共享先導計劃接獲首宗申請，並擬分兩個地盤發展私人（右紅圈）或公營部份（左紅圈）。（Google圖片）

日後收設安老院舍宿位

局方指，申請涉及約1,149個公營房屋或首置單位，而私營房屋單位則有493個。總樓面面積約85,000平方米。私人房屋發展部分擬發展兩幢住用大廈，最高可建14層；而公營或首置部分則設4幢，最高可建17層，兩者分別打算以3倍及3.15倍的地積比率發展。

另外，文件提到，公營房屋或首置部分，日後將會提供100 個安老院舍宿位。