東京奧運開幕　貝鈞奇指選手村防疫措施嚴謹　有機制應對選手確診

東京奧運今日（23日）開幕，香港代表團團長貝鈞奇指，港隊今早已開始首項賽事。而代表團抵達日本後檢疫過程繁複，最終用了3個多小時才進入奧運村。他又表示，在選手村中，運動員要每日量體溫及保持社交距離等，減少和其他人接觸，認為措施嚴謹，「只要大家小心啲，毋須太憂慮」。

早前有多名選手確診，貝鈞奇指大會有措施處理運動員確診，亦有標準介定密切接觸者，舉例指三名南非足球員確診，除了有關選手不能參賽外，南非足球隊仍可繼續參賽，「唔會成隊取消資格」。



▼舉辦開幕禮的東京奧運主場館▼



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貝鈞奇今日在港台節目《千禧年代》中指，港隊今屆奧運首項賽事今日舉行，為女子單人雙槳賽艇。他又表示，在疫情下代表團減少工作人員名額，並騰空名額給醫療隊，包括醫生、物理治療、心理治療等；並首次設輔助中心，會安排物理治療師等入選手村支援運動員。

對於早前有選手確診，貝鈞奇指選手村內防疫措施嚴謹，而港隊選手亦會很小心，做好大會要求，包括體溫檢測、保持距離等。而奧運村住了數千人，因此村內的餐廳都人多，不過選手們會小心，避免都少交談，除了進食多數時間會帶口罩。另外，如有選手確診，大會亦有措施處理。

貝鈞奇又表示，港隊獎牌希望包括單車運動員李慧詩、空手道運動員劉慕裳，以及體操運動員石偉雄。

香港代表團團長貝鈞奇（資料圖片）

當地人憂奧運擴大疫情 辦奧運支持度只徘徊約20%

日本早稻田大學亞洲太平洋研究科博士候選人馮嘉誠則表示，日本4月時民間反對情緒最高，多達70%人要求延遲或取消，最近數個月才慢慢消退，但支持度仍徘徊在約20%。不少當地人擔心奧運令疫情擴大，「咁多海外選手容易變超級傳播契機，加上當地疫苗接種率唔高，擔心為咗奧運推日本入火坑」。

而支持的人士除了經濟考慮外，政府亦希望透過奧運宣傳日本經過2011年大地震及經濟不景氣後，亦可重拾大國形象，並利用運動項目挽回民心。

▼奧運聖火再度點燃▼（按圖放大）

