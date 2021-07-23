東京奧運．賽艇｜洪詠甄小組第4　落入復活賽晉級未絕望

東京奧運首名港將登場，洪詠甄今日（23日）出戰女子單人雙槳艇初賽，以8分17秒79完成賽事，位列小組第4名，錯過直入半準決賽機會，落入復活賽。



學艇僅僅5年，21歲的洪詠甄（Winne）便取得奧運資格，從城門河划到東京的海之森水上競技場，在奧運舞台首度亮相，電視機旁更由前雙人雙槳隊友及「大師姐」李嘉文親自旁述。

今日（23日）女子單人雙槳艇初賽，分為6組作賽，洪詠甄位於第3組第4線道，與中國、摩洛哥、波多黎各及來自俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee）的運動員爭逐3個直入半準決賽的席位。

洪詠甄在開始時槳頻比對手相對高，保持每分鐘35下槳頻，對手則保持在每分鐘32至33下槳頻，500米時位列第3名，與波多黎各的Veronica Toro Arana「叮噹馬頭」。雖然曾經落後，但完成1000米時，洪詠甄仍領先Arana半秒。最後500米，洪詠甄槳頻維持不住，李嘉文評述時表示洪詠甄在隊中的體能算不錯，但稍欠爆發力，最後力量不繼，以8分17秒79，排名第4。

雖然洪詠甄排名第4，未能直接晉級半準決賽，但明日仍有機會在復活賽爭取以頭2名重返半準決賽。

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（余俊亮攝）

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洪詠甄2016年才正式學艇，2017年就成為香港體育學院全職運動員，往後幾年更是急速冒起——出戰2018年亞運會、在U23世界錦標賽取得第6名、獲得世界室內賽艇錦標賽的U23組別銀牌、今年更驚喜地奪得奧運資格。

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