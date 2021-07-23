動漫節｜首Cosplay入場反串女角色　動漫迷︰戴口罩衝破心理關口

一年一度的香港動漫節去年受疫情影響停辦，相隔一年後於今日（23日）正式開鑼。雖然政府早前突然宣布收緊展覽會場的社交距離措施，場地容納人數上限減至50%，但仍無阻愛好者提早排隊進場。

每年動漫節，都吸引不少Cosplay愛好者「盛裝赴會」，進場必須戴口罩的要求，未有打擊愛好者進場意欲。動漫迷「七海」今年首次男扮女裝，反串扮演熱愛的動漫女角色。他坦言，疫情反而是一個契機，戴上口罩讓他衝出心理關口參與Cosplay，又形容反串女角色，為人生一大突破，「同普通出街好唔同，只係下半身飄下飄下。」

同人區中，亦有擺檔的檔主，Cosplay性感動漫角色入場，並戴上透明口罩，作為生招牌售賣其個人的Cosplay相片。她認為，戴上口罩Cosplay將不能扮演角色的靈魂，故選用透明口罩。她又對今屆動漫節銷情樂觀，預料單計今日可賣出約50套相片。



▼7月23日 動漫節開鑼▼



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19歲男首次Cosplay反串女角色：人生一大突破

19歲的「七海」今日首次嘗試Cosplay，所扮演的角色為動畫「彈丸論破」中的角色七海千秋，是他最喜愛的角色。或因要反串動漫女性角色，「七海」進場後躲在朋友身邊。

七海透露，參與Cosplay心情矛盾的心情，既渴望扮演好喜歡的動漫角色，但又不願過於引人注目。他坦言，今屆動漫節在疫情中舉行，進場人士必須戴上口罩，反而是一個契機，戴上口罩助他衝破心理關口，「一直都想試吓，遮咗半個樣冇咁突出。」

七海又指，身上的裝扮於網上購買，價格約300元，但沒有化妝。問到穿上女性服裝有何感覺，七海笑指「同普通出街好唔同，下半身飄下飄下。」但他反覆思考後認為，Cosplay是其人生中一大突破，明年將會繼續於動漫節參與Cosplay，「著著下冇想像中咁怕醜。」

七海指，Cosplay是人生中一大突破，明年將會繼續於動漫節Cosplay。（歐陽德浩攝）

戴口罩Cosplay失角色靈魂

動漫迷「花梨」今年於會場同人區擺檔，今日Cosplay性感動漫女角色，並戴上透明口罩，作為生招牌售賣其個人Cosplay相片。花梨透露，她的Cosplay資歷已有8年，今日扮演的是動畫「從零開始的異世界生活」的女主角，今年是第二次參展。

今年動漫節雖有人流限制，但她對銷情有信心，攤檔出售的個人Cosplay照每套6張售100元，預料今日可賣出約50套，賺取5,000元。被問到戴上透明口罩，會否擔心被新冠病毒感染，花梨表示，早前已接種疫苗，不感擔心。

惟昨日大會已建議角色扮演的Coser避免戴透明口罩，花梨指出，若有工作人員提醒，將配合戴上外科口罩，但她認為戴上口罩Cosplay，將不能扮演角色的靈魂，「戴口罩會失色咗啲，得對眼，個樣唔似，傳神好重要，想100%貼近角色。」