動漫節｜停辦一年後開鑼　排頭位市民料花3萬買模型：買嘢開心下

一年一度的香港動漫節去年受疫情影響停辦，相隔一年後於今日（23日）正式開鑼。大會早前安排市民在手機應用程式登記，以抽出頭籌名額，因此今屆並無市民通宵達旦排頭籌的情況。



而抽得頭籌並排頭位的黃先生今早7時許，已到現場排隊，為購買限量100隻的EVA初號機模型，並預計將花費3萬元購物。亦有市民未能抽得頭籌，只能於今早8時許於會展外等待進場，為購買心儀的高達模型，並指動漫節購買的價格遠低於外面商店，「出面買一隻都千幾蚊，呢度買好過出去俾人炒。」



▼7月23日 動漫節開鑼▼



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動漫節今日正式開鑼，雖然政府宣布收緊展覽會場的社交距離措施，場地容納人數上限由85%減至50%，但仍無阻動漫及玩具愛好者提早排隊進場。

不過今屆的頭籌安排有所改動，由於大會早前安排市民在手機應用程式實名登記，以抽出300個頭籌名額，因此今屆並無市民通宵達旦排頭籌的情況。

排頭位為買EVA初號機模型

從事餐飲業、排頭位的黃先生表示，今早7時許已到現場排隊，為購買限量100隻的EVA初號機模型，售約1,200元；以及烙印戰士模型，售約1,900元。「買到梗係開心，不過梗係返屋企先慢慢睇。」

黃又指，觀察到今屆動漫節受疫情影響，參展商有所減少，不過仍會預留兩萬元，花3小時購買模型，預算與過去相約。他亦指，由於今屆轉用抽籤頭籌，因此才有幸排得頭位，「排第一冇咩感受，好多人問我嘢，我好怕醜呀。」

問到近年政治氣氛壓抑，他回應指：「我不嬲都唔講政治，冇乜所謂，大家開心就得啦，買下嘢洗下錢開心下。」

排頭位的黃先生表示，今早7時許已到現場排隊，為購買限量100隻的初號機模型。（梁鵬威攝）

人數與過去3年分別不大

而15歲的遊戲愛好者阿光不幸未能抽到頭籤，今早特意到外面排隊入場，目的是為了到「遊戲王」攤位比賽。只要參加比賽就能獲得紀念品，他笑言，已玩「遊戲王」卡牌遊戲2至3個月，只是志在參與，「參加咗就等如贏咗」。不過比賽需現場報名，有意參加者需購買15包卡包才能入場。

除了比賽外，阿光亦有意至木棉花展商搶購福袋，預計消費約500元。對於有否做額外防疫措施，他稱會戴上口罩， 也打了針，對疫情不太擔心。他指因最早入場，所以人數與前3年比較分別不大，隨後時間人流應會逐漸增多。

15歲的遊戲愛好者阿光今早特意到外面排隊入場，目的是為了到「遊戲王」攤位比賽。（歐陽德浩攝）

花1,900元購高達模型 銀包僅剩40元

而分別20歲及16歲的江姓兄弟，今日首次參加動漫節，雖然未能於大會手機應用程式抽得頭籌，但仍於今早8時許到場排隊，為購買3盒限量版高達模型，合共價值約1,900元，不過付款後錢包只剩下40元。

他們指，於動漫節購買的價格遠低於外面商店，「出面買一隻都千幾蚊，呢度買好過出去俾人炒。」問到動漫節的場地容納人數上限突減至50%，他們指諒解政府的決定，認為動漫節的年輕人較多，調整措施實屬正常。