六四集會案｜12被告將認罪　黎智英等8人否認指控11月審

黎智英、何俊人等多名泛民人士，被指去年在未獲批准的情況下，仍到維園出席六四晚會，因而與另外被指參與或煽惑他人參與未經批准集結案。由於部份被告早前仍未決定答辯去向，他們今(23日)再於區域法院提訊。經過今日提訊後，包括何俊仁、梁國雄等12人表示將會認罪，並會於9月9日正式答辯，另黎智英等8人則表示不會認罪，案件會於今年11月1日開審，並會於10月13日進行預審。



案件原共渉26名被告，其中4人已認罪，另兩人包括羅冠聰及張崑陽被控時已不在港，仍有20名被告有待法庭處理。部份被告早前已向法庭表明其答辯意向，今日案件再提訊以處理未表明意向的被告，包括：何俊仁、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、梁國雄、朱凱廸。

經今日提訊後，表示會認罪的12名被告包括：

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表示不認罪並會在11月1 面對審訊的8人包括：

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本案早前已有4人認罪，包括：黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，他們早前各承認一項明知而參與未經批准集結罪，被判囚4至10個月，其中梁凱晴日前已刑滿出獄。

案件編號：DCCC 857-875、877-884、886-889、891、893/2020