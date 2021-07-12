支聯會常委減半　留任梁錦威︰減承受風險人數　冀明年辦六四集會

撰文： 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-12 11:38

支聯會連續兩年被禁止申辦六四集會，其五大綱領之一的「結束一黨專政」，被中聯辦主任駱惠寧形容為香港繁榮穩定的「真正大敵」。支聯會前日（10日）宣布，略性性地將常委數目減半至7人，並於本月底遣散所有職員。 留任常委的梁錦威今早（12日）表示，無法估計紅線，同意有關措施無助減低風險，支聯會未來可做的亦未必很多，但希望明年六四仍可舉辦維園燭光集會。

梁錦威形容，支聯會運作上艱難，未來未必如以往般做那麼多，希望明年六四仍可繼續舉辦維園燭光晚會。（資料圖片/呂諾君攝）

梁錦威在港台節目《千禧年代》表示，支聯會的「防風措施」或無助減低風險，但起碼承受的人減少，評估自己最差情況是被指觸犯國安法。他指，「結束一黨專政」只是一個口號或綱領，不會違反國安法，相信要伴隨非法行動才算違法，而支聯會一直只是希望舉辦合法和平的活動。

梁錦威：如何營運六四紀念館未有定案

至於六四紀念館未來運作，他說目前無法開放，仍與律師商討日後運作模式，暫時未想到如何合法營運。

梁錦威形容，支聯會運作艱難，未來不一定能如以往般做那麼多，但希望明年六四仍可繼續舉辦維園燭光集會。被問及燭光晚會是否唯一工作，他稱是「主要工作目標」，認為支聯會未完全「冬眠」或停擺，希望悼念六四可繼續堅持。

支聯會日前宣布減少常委人數，蔡耀昌、麥海華等7人辭任常委，仍留任者包括正在囚的主席李卓人、副主席何俊仁，以及正被還押的副主席鄒幸彤。