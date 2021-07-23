六合彩再攪出單位數「神奇號碼」　馬會派彩倒貼近1400萬

六合彩頭獎中彩極難，能夠中第二或第三獎，理應可獲逾百萬或數十萬元獎金。不過昨晚（22日）攪珠的六合彩結果再出現「神奇號碼」，1至8號有五個「跑出」，頭獎800多萬元彩金由3.5注瓜分，二獎及三獎更只派保證彩金。頭獎至七獎共有13.35萬注中，總派出彩金約4,100萬元，超過總投注額，因而馬會因而需「倒貼」近1,400萬元。



（馬會網頁截圖）

三獎635注中

昨晚（23日）舉行的今期六合彩，攪珠結果為2、3、4、5、8、23，特別號碼為27。根據馬會公布，頭獎共有3.5注中，每10元一注派彩為2,362,510元。二獎及三獎派彩為馬會規定的最低下限，分別38,400元和19,200元，當中三獎有635.3注中，共派出1,200多萬元；中三個正獎號碼的七獎多達11萬注中，每注派40元，共計派出442萬元。

馬會表示，二獎及三獎合共從金多寶儲備補貼大約550萬，而四至七獎則大約補貼830萬，總數即為1,380萬元。

▼六合彩部分「神奇號碼」攪珠結果及派彩▼



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根據資料，近年馬會需要於儲備「倒貼」派彩金，要數到2017年5月，當時二、三獎分別逾100注及逾470注中，馬會總共需「倒貼」3,150萬元支付該期派彩，當期攪出單位數「神奇號碼」1、5、7、9、10、 15，特別號碼為3。