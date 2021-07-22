疫下闊別18個月後復辦　六合彩暑期金多寶8.1攪珠　頭獎5000萬元

受疫情影響，自去年2月1日的六合彩新春金多寶後，香港賽馬會一直未有再辦金多寶攪珠，但這個大發橫財夢機會返嚟喇！馬會宣布，本年度六合彩暑期金多寶攪珠8月1日舉行，估計頭獎基金高達5000萬元，暑期金多寶獎券下周二（27日）開始受注。



歷年暑期金多寶出現次數最多的號碼是「10」號及「47」號。

馬會指，本年度六合彩暑期金多寶攪珠8月1日舉行，該期攪珠將有3800萬元金多寶，估計若10元一注中頭獎，彩金將高達5000萬元。

暑期金多寶將於下周二的一期攪珠後開始受注，市民可在各場外投注處、電話投注及互動投注服務購買彩票，截止售票時間為8月1日攪珠日當晚9時15分。為預留更多時間讓市民購買金多寶，原定下周四（29日）舉行的一期攪珠取消。

因應疫情嚴峻，六合彩攪珠在去年2月1日的新春金多寶後一度暫停近八個月，到去年9月重開，但恢復初期，六合彩每周只攪珠一次，並僅提供網上及電話六合彩投注服務，不設場外投注處現場購票服務，以避免人群聚集致風險增加。今次暑期金多寶攪珠，正是去年2月1日新春金多寶後，首次再有金多寶攪珠。

暑期金多寶旺相連號碼 「10」號最常攪出

根據馬會2019年暑期金多寶、即對上一次暑期金多寶前提供的資料，之前10年暑期金多寶最旺相連號碼，從歷年來的暑期金多寶攪出數字顯示，出現次數最多的號碼是「10」號及「47」號，其次是「3」號、「6」號及「41」號。恰巧，2019年暑期金多寶「10」號再次攪出，且又與「11」號連成相連號碼，當時頭獎半注中，幸運兒捧走3900多萬元獎金。