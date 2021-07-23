疫苗抽獎．消費券｜打針顧客買滿200元可獲抽獎券　大獎1萬元禮券

消費券首期將於8月1日發放，永安百貨今(23日)宣布，將推出連串獎賞，頭炮是「消費券加碼賞」，凡購買每滿1,000元永安禮券，可額外獲贈30元的永安禮券，如此類推；倘以消費券購買，則變相為其增值，且有限期長至2024年底，等同延長消費券使用期限。

永安百貨另推出打針大抽獎，共發放價值180萬元永安禮券，已打兩針市民購物滿指定金額，即可參加，有機會贏取高達1萬元永安禮券。



(永安百貨網頁截圖)

永安百貨表示，由7月26日至8月15日期間，顧客凡購買每滿1,000元永安禮券，可額外獲贈30元永安禮券；購買每滿2,000元永安禮券，可額外獲贈60元永安禮券；購買每滿3,000元永安禮券，可額外獲贈90元永安禮券，如此類推。

永安表示，倘以消費券購買，則變相為其增值。有關禮券的使用期限至2024年12月31日，稱可讓顧客不用急於短期內消費。

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由2021年8月2日至9月5日，凡成功登記領取政府電子消費券並成為Wing On Rewards會員，可獲贈一套價值高達1,500元的購物優惠券(共24張)，涵蓋廚房用品及餐具部、寢室用品部、電器部、童嬰世界、男裝部、女裝部、化妝品部等多個部門。而購物滿300元或以上(淨值及以即日單壹發票計算)的顧客亦同樣可獲上述購物優惠券一套。

永安百貨亦推出打針大抽獎，禮券總值共180萬元。於8月2日至11月7日期間，凡於每期領獎日之前年滿18歲及已在香港接種疫苗之香港居民，凡於任何部門 / 永安網店累積購物每滿淨值200元，憑當日永安百貨機印發票即可獲抽獎券乙張，投進抽獎券收集箱即可參加每周抽獎，有機會贏取豐富永安禮券，其中大獎得主更可獲1萬元永安禮券。

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值得注意的是，只有已在香港完成接種兩劑疫苗之合資格參加者才有機會獲得大獎、二獎及三獎，僅接種一劑疫苗者則僅有機會獲得特別獎，即200元永安禮券。如有任何人士曾經確診，他們在已完成接種一劑疫苗後，在相同的條件下將符合資格。合資格參加者如果在第一次抽獎未有中獎，該參加者即自動參與第二次抽獎，如此類推。