消費券｜政府委託德勤抽查居港證明　申請人打唔通熱線或無法領取

消費券登記開展逾兩周，首批登記的市民最快可在8月1日領取首期2,000元電子消費券。政府陸續抽查登記市民的居港證明，有區議員接獲街坊投訴，被抽中要證明過去兩年曾經居港，惟政府承辦商德勤的熱線一直無法接通，昨日更接獲德勤的短訊指，事主未有如期致電熱線處理其居港證明，或有機會影響到其領取消費券。惟有關熱線電話仍然未能接通，令該街坊憂心忡忡。

《香港01》記者今午（22日）嘗試多次致電有關熱線，均無人接聽，系統自行掛線。政府回覆查詢時表示，本周起已設立40條熱線處理核查申請人居港證明，當局會盡量按登記人完成申請人的登記時間發放消費券，並首次公開德勤用作接收居港證明文件的電郵：consumptionvoucher@deloitte.com.hk，讓無法致電熱線的市民該電郵提交所需文件。



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元朗區議員黎國泳表示，接獲街坊求助，周日（18日）收到政府承辦商德勤·關黄陳方會計師行的短訊，要求他3個工作天內致電公司的熱線電話，證明他過去兩年居港。惟該熱線一直未能接通，3日限期昨（21日）屆滿，該街坊再次接獲德勤短訊，指仍未收到其回應，若他再不致電熱線，或會影響領取消費券，甚至被取消申請資格。惟涉事街坊至今亦無法打得通有關電話，擔心最終失去領取消費券資格。

黎國泳表示，接獲街坊求助指，周日（18日）收到政府承辦商德勤·關黄陳方會計師行的短訊，要求他3個工作天內致電公司的熱線電話證明他過去兩年有居港，惟該熱線一直未能接通。（黎國泳fb圖片）

經查詢後得悉有三方法提交居港證明

黎國泳對安排大感不滿，黎表示，其辦事處亦曾花費一整天協助街坊致電熱線，仍然無果，他曾致電德勤總機、公關等查詢，對方一律表示，申請人只能致電為消費券而設的熱線處理居港證明，無法提供協助。

黎最終昨日將街坊的證明文件，寄往德勤的辦公室，至今仍未收到德勤回覆，是否已接獲信件，以及有關方式是否合格。

黎向政府部門查詢後，得悉被抽查的申請人，可到德勤位於鰂魚涌辦公室，或消費券計劃位於旺角始創中心17樓的秘書處，親身提交住址證明。他再三查詢後才發現，申請人亦可電郵至德勤的電郵。黎直斥，政府和德勤均未曾對外明確披露，上述三個提供居港證明的方法，令街坊無所適從。

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記者實測熱線難打通

《香港01》記者今午4時實測熱線，曾3次致電德勤短訊上的熱線，電話均無人接聽，系統隨後自行掛線。

政府發言人回覆查詢時指，德勤已因應登記及抽查個案增加，按政府要求增設熱線，本周起已設立40條熱線，強調在收到市民反映未能致電熱線後，已要求德勤加派人手和增加熱線數量。若申請人未能致電該熱線，可透過電郵（consumptionvoucher@deloitte.com.hk）與德勤聯絡和提交居港證明，是當局首次披露有關電郵地址。

當局又指，在收到市民的申請後，會與入境處等相關部門查核有關資料，再隨機揀選登記人就「在港居住」要求進一步審查，若已確認登記人符合有關要求，會盡量按其完成登記時間的相應發放時間表，發放消費券。惟在個別情況下，例如登記人較遲遞交所需文件或會計師行需較多時間核實文件等，登記人收到消費券的時間或會受影響。

德勤則向《香港01》表示，負責的府部門會處理所有傳媒查詢，暫不回應。據了解，抽查申請人的數目和設立熱線的數量均由政府訂定，德勤會根據合約要求設立，而德勤近日已接獲多宗關於消費券的投訴。

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