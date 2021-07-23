東京奧運│奧海城站滿觀眾看開幕禮　初中生指MIRROR活動較熱鬧

東京奧運的開幕禮今日（23日）於香港時間7時舉行，奧海城等多個商場都有直播。在典禮開始的前，商場已有不少人在不同樓層等候。有來觀看開幕禮的初中生表示，今早在屯門市廣場追看組合MIRROR活動後，傍晚到來追看無綫歌手胡鴻鈞，覺得現場並不太熱鬧，並坦言「屯門（市廣場）熱鬧啲」。



在下午約6時，奧海城每一層已站滿圍觀的市民。（廖文謙攝）

下午約5時，位於奧海城內的活動場地附近未見大批人潮，一樓亦只有零星的人經過。而隨着直播活動開始的時間逼近，商場的地下及1樓開始有不少人佇立圍觀。及至約6時，商場的每一層已有不少人圍觀，部分人手持印有藝人名字的燈牌。

就讀中二的張同學約5時半到達奧海城。住在屯門的她表示，今早到屯門市廣場觀看MIRROR活動，及後才專程到奧海城看奧運開幕禮及歌手胡鴻鈞。被問及兩個商場的情況，她坦言「屯門（市廣場）熱鬧啲」，觀看活動的人數亦較多，反而「呢度（奧海城）冇咁熱鬧」。她表示，將會一直留到開幕禮完畢才離去。

攜同約7歲女兒的Connie表示，她們早在下午3時已來到海港城，惟當時的人流未算很多。到了活動展開的初期，她仍然覺得氣氛比較淡，覺得「暫時未feel到（熱鬧的氣氛）」，但表示若然之後的流程是吸引的話，便有機會看畢整個開幕禮。

與子女一同來觀看開幕禮的張小姐則表示，他們只是恰好經過商場，預計看1小時後便會離開，但回家仍會繼續收看電視直播。