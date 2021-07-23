東京奧運｜體育專員：電視台須播全部港隊賽事　一年內續播本地賽

東京奧運今日（23日）開幕，五間電視台亦將轉播。體育專員楊德強今日指，政府購入轉播權讓電視台轉播，條款列明必須「一場不漏」播放所有港隊賽事；而且有五間電視台轉播，「覆蓋比以前寬好多」。



另外，轉播條款亦指相關電視台在接著的一年內，要繼續轉播本地運動員消息和賽事，希望可持續推動體育發展，讓市民更留意本地體壇消息。



▼舉辦開幕禮的東京奧運主場館▼



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楊德強今日在港台節目《千禧年代》中指，由於港隊項目主要在下周開始至8月初，故他下周才會赴東京。他又表示，近日有與教練及運動員聯絡，他們都認為防疫措施適當，並不太擔心疫情。而體育學院過去一年多亦多次採取「封閉式管理」，故相信運動員對奧運嚴謹防疫措施，以及「泡沫式」管理亦十分習慣。

在轉播賽事方面，楊德強指準備工作由今年5月開始，當局及電視台的工作人員亦會分工拍攝賽事，電視台亦個別有人員負責製作工作，「比賽可一場不漏咁轉播」。他認為，有別與以往「電視台自己買自己播」，今屆賽事將於五個電視台播放，故覆蓋更寬。

▼東京直擊・女子賽艇單人雙槳精彩畫面▼



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另外，以往港隊賽事較散，並非每一場比賽都可轉播。但今次政府要求電視台須轉播全部港隊賽事。除了未來一年相關電視台須繼續外轉播本地運動員消息和賽事，當局每年亦會舉辦更多好多體育活動，涵蓋不同體育項目、年齡及程度，亦會增加對體育總會撥款。

被問到奧運完結後國家隊會如往年般訪港？楊德強回應稱由於運動員返回國內須檢疫，故暫未有相關計劃。

▼奧運聖火再度點燃▼（按圖放大）

