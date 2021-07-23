東京奧運｜西九辦同樂日直播開幕禮 　七旬翁攜孫撐港隊

奧運開幕禮今日（23日）香港時間晚上7時舉行，「香港奧林匹克之友」於西九文化區舉行活動，直播開幕禮，吸引近百名市民到場。有長者攜同3名孫兒到場撐港隊，惟感疫情下氣氛較以往幾屆差；亦有市民認為，疫情下舉辦奧運尤其艱難，「香港隊都好努力」，望港隊在比賽中贏多些獎牌。



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林鄭月娥 ：今晚真的非常興奮

本港在東京奧運共有46名運動員取得38個項目的參賽資格。由「香港奧林匹克之友」主辦的「香港隊加油」開幕典禮暨奧運同樂日今日開幕，現場直播東京奧運開幕禮，並設不同運動攤位遊戲、攀石牆等，吸引近百名市民到場。

行政長官林鄭月娥在台上致辭表示，十分興奮到場與大家聚首一堂，為港隊打氣，「今晚真的非常興奮。」她說，今屆奧運因疫情影響，相隔5年才舉行，全部運動員受訓、出賽亦面對更多困難，「無論他們的集訓，或現時身在東京的運動員，都多了很多因為疫情而要遵守的規矩和限制，但正正是在如此艱難的情況下，香港運動員做出有史以來最好的成績 。」

由「香港奧林匹克之友」主辦的「香港隊加油」開幕典禮暨奧運同樂日今日開幕，特首林鄭月娥有份擔任開幕典禮嘉賓。(羅君豪攝)

她指今年政府「突破」購入東京奧運電視轉播權，交由本地五間持有電視牌照的廣播機構播放，市民可免費收看本屆奧運賽事，並時刻為港隊打氣，「我希望透過大家的支持，在未來兩星期，香港會有一個很好的奧運氛圍，亦時時刻刻能夠支持香港運動員，為他們打氣。」

最後，她呼籲在場市民緊守防疫要求，戴好口罩，不要過多人聚集，並呼籲市民鼓勵親朋戚友接種疫苗，提升接種率，下半年可推出更多文化、體育節目。

有團體今日於西九文化區舉行活動直播開幕禮。（羅君豪攝）

市民期望港隊攞獎牌

70歲的黎伯伯攜同3名孫兒到場感受氣氛，他認為今年因疫情，氣氛較以往差很多，「但都無法子，我哋會繼續支持！」8歲的譚小朋友稱，期待游泳項目，並高叫香港隊加油，期望港隊贏多些獎牌。

70歲的黎伯伯攜同3個孫兒到場感受氣氛。（黃詠榆攝）

市民李先生帶同子女一到參加活動，希望香港隊加油。（黃詠榆攝）

市民李先生則表示，過去奧運開幕禮都是留在家中看轉播，今日剛好放假，便帶同子女一起感受氣氛，「希望香港隊加油」，期待游泳、風帆等項目比賽。他認為，今屆奧運比較特別，在疫情下花很多心力舉辦，但不同媒介都看到很多宣傳，故不感氣氛較以前差。

市民余女士帶女兒一同到場，期望追星之餘看奧運開幕禮。她十分期待東京奧運，認為在疫情下舉辦尤其艱難，「香港隊都好努力」，希望港隊在比賽中贏得獎牌，期待看羽毛球、足球比賽。