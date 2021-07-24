「煙花」外圍下沉氣流續影響　環保署料本港空氣污染將達嚴重水平

受熱帶氣旋「煙花」外圍下沉氣流持續影響，本港昨日（23日）起本港持續錄得比正常為高的空氣污染水平。



環保署發出預報提示，指本港天氣酷熱、吹微風，不利空氣污染物擴散，預計今日（24日）稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數，可能達「嚴重」水平。截至下午3時，已有8個一般監測站健康風險達到甚高水平，元朗監測站的健康風險指數已達10，差一級便達嚴重水平。



環保署又預計，下周華南沿岸有驟雨前，本港未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。



環保署預計，今日（24日）稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數，可能達「嚴重」水平。（資料圖片）

環保署數據顯示，截至今日下午3時，本港一般監測站空氣污染指數介乎6至10（中至甚高）；而路邊監測站則介乎6至7（中至高）。八個一般監測站的空氣質素健康指數錄得「甚高」水平，包括元朗、東涌、中西區、荃灣、屯門、大埔、北區及塔門。

環保署解釋，日間陽光有利光化煙霧現象，臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而高區域背景污染水平的氣流正影響本港，較高臭氧水平會加速二氧化氮形成。

受熱帶氣旋煙花外圍下沉氣流的持續影響，料本港今日至未來一兩日天氣酷熱，吹輕微至和緩西至西北風，不利污染物擴散，而珠江三角洲背景臭氧及粒子污染影響較正常為高下，預計本港未來一兩日健康風險級別或達高或以上水平。

▼7月23日多區空氣質素健康指數爆錶▼



天文台預料下午酷熱 驟雨逐漸增多及有狂風雷暴

香港天文台預測，一股西南氣流會在下周為華南沿岸帶來驟雨；環保署預料在此之前，本港空氣污染仍會維持較高水平。天文台亦預料，本港地區今日下午及今晚大致多雲，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。下午酷熱，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。吹微風。展望未來兩、三日天氣酷熱，但有幾陣驟雨。

政府提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，一般市民亦應減少戶外逗留時間。僱主應評估戶外工作風險，採取適當預防措施保障僱員健康。