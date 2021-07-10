調查：近乎所有市民曾用港府開放數據　交通、天氣資訊最受歡迎

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-07-10 13:30

政府2018年將開放數據納入「香港智慧城市藍圖」發展計劃，在「資料一線通」網站開放各部門的數據。香港互聯網協會今（10日）發表市民對開放數據評價和需求的研究報告，發現幾乎所有市民過去一年曾查閱公共數據，而最常用的數據為交通、天氣和經濟，房屋和土地數據雖非名列前茅，卻是市民最期待的數據之一。 協會建議政府設立更多途徑了解市民和商界的需求，開放更多涉及公共事業等的數據，並將提升市民數據素養納入政策議程。

香港互聯網協會調查發現，99%市民過去一年曾查閱公共數據。（林穎嫺攝）

香港互聯網協會委託香港民意研究所，調查市民對開放數據的評價和需求，發現99%市民過去一年曾查閱公共數據，當中約20%更曾複製、下載和匯出開放數據，當中最常用的主題依次為交通、天氣、經濟、醫療衞生及人口。

市民對房屋及土地數據有熱切需求

社會議論多時的房屋和土地數據使用度雖然分別排在第14和17位，卻在市民期待程度中排在較高的第4和第7位，協會「香港開放數據指數」研究員指，兩者均上升了10位，認為有關議題被廣泛討論，令市民對有關資訊有熱切需求。

另外，約70%人能找到大部份所需的數據，完全找不到的只有約3%。惟僅40%受訪者對尋找數據過程表示滿意，顯示市民的滿意程度較低。調查中受訪的資訊科技人士可獲得所需數據的比例，較一般市民低20%，只有接近50%受訪資訊科技人士，表示能取得所需數據。

協會促港府整合「資料一線通」平台

協會基於調查結果，向政府提出3大建議，包括整合「資料一線通」平台和各類政府網站的數據發布方式，並完善關鍵字檢索功能等，與搜索引擎和各專門網站無縫對接；設立更多途徑了解市民和業界的需要，以需求導向開放數據；以及將提升市民數據素養網入政策議程，增加大眾對開放數據的認知。

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